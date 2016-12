Cetăţenii, rugaţi să ajute poliţiştii în ancheta pentru prinderea ucigaşului sirianului găsit în geamantan

12:31:18 / 13 Aprilie 2015

Mi-a fost sparta masina de 2 ori pana acum, am dat declaratii pe la politie dar bineinteles ca n-au gasit vreun vinovat. Se fura masini intregi, iar ciorile merg la talharii cu masini inmatriculate in BG, sunt nenumarate astfel de cazuri si ei nu gasesc o masina declarata furata care mai e si parcata in fata sectiei de politie.