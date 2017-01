„Cetățenii vor reînnoirea clasei politice. Voi contribui la această schimbare“

Numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare a început. Partidele și-au stabilit deja listele de candidați. De departe, una dintre cele mai harnice formațiuni politice s-a dovedit a fi PNL Constanța, care a anunțat de ceva vreme cine sunt cei care vor să ne reprezinte județul în Parlament. Începând din această ediție, cotidianul „Telegraf” vă prezintă povestea candidaților liberali la Parlament, începând de la traiectoria profesională și până la motivația din spatele deciziei de a intra în cursa electorală.

Reporter (Rep.): De ce candidați?

George Sergiu Niculescu (G. S. N.): Le mulțumesc colegilor din PNL Constanța pentru încrederea acordată de a candida la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Mă onorează această candidatură și totodată mă responsabilizează. Am decis să candidez pentru că am înțeles mesajul constănțenilor și, până la urmă, al tuturor românilor: cetățenii vor și au nevoie de reînnoirea clasei politice. Vreau să-mi aduc contribuția, alături de colegii mei, la o schimbare reală în România și mai ales în județul nostru. Din păcate, avem un județ cu resurse concrete și valoroase, dar, paradoxal, sărac din cauza administrației PSD. Vreau să schimbăm acest lucru. Mai mult, sunt un produs 100% al Constanței. Sunt născut și crescut în Constanța: aici am mers la școală, aici mi-am făcut studiile (inclusiv superioare), aici mi-am întemeiat o familie și tot aici îmi desfășor activitatea profesională. Sunt tatăl a doi copii și îmi doresc ca și ei să crească și să se dezvolte sănătos din toate punctele de vedere în Constanța. De aceea, doresc să le transmit constănțenilor că nu voi considera mandatul de parlamentar un trofeu, ci le propun un parteneriat în care ei să fie principalii beneficiari ai muncii mele.

Rep.: Cum v-aţi caracteriza în câteva cuvinte? Care consideraţi că ar fi, într-un cuvânt, atuul dumneavoastră?

G. S. N.: În primul rând, mă consider un om de echipă și, ca atare, cel mai bun randament îl dau atunci când lucrez în echipă. De aceea, mă bucur mult că lista PNL pentru Camera Deputaților este una 100% nouă. Pornim toți de la același nivel, cu entuziasm, și sunt sigur că vom forma o echipă sudată, care să lucreze în folosul constănțenilor. Optimismul este atuul meu. Lucrez în mediul privat de 15 ani și am ajuns să dezvolt mai multe firme cu toate că mediul de afaceri este unul extrem de competitiv, cu multe obstacole și foarte puțină susținere. Numai prin optimism și foarte multă muncă am reușit să fac acest lucru.

Rep.: În ce măsură credeți că experiența dvs. profesională vă va ajuta în activitatea parlamentară?

G. S. N.: Până în acest moment, experiența mea profesională se leagă exclusiv de mediul privat și cred că tocmai această experiență poate fi un atu în activitatea politică. Mediul privat ne oferă cel mai bun feedback dintr-un domeniu specific. De aceea, dacă voi fi ales în Parlamentul României, mi-aș dori să activez în Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, pentru că acolo experiența mea poate fi pusă cu adevărat în valoare. Am participat la grupuri de lucru, inclusiv cu Parlamentul și Guvernul României, pe probleme specifice din energie și cred că nu mai sunt un novice în acest domeniu. Se vorbește mult despre relansarea economiei, stimularea investițiilor, scăderea taxelor și impozitelor. Da, sună foarte bine, însă pentru a realiza aceste lucruri este nevoie de o conexiune mai puternică și de transparență între mediul privat de afaceri și Parlament. Cred că putem să facem împreună ca acest lucru să devină realitate.

Rep.: Care este prima problemă pe care doriți să o rezolvați pentru județul Constanța din postura de deputat?

G. S. N.: Județul Constanța se confruntă cu foarte multe probleme de ordin economic, social, cultural din cauza administrației incompetente a PSD. Nu doresc să insist pe partea cu vina. Cetățenii au posibilitatea să judece acest lucru la alegeri. Doresc să mă orientez către soluții. Eu cred că baza unei dezvoltări sănătoase a unui județ o reprezintă investițiile care duc ulterior la bunăstarea zonei respective. În cazul Constanței trebuie folosit avantajul pe care îl avem față de alte județe. Și aici mă refer la litoral și la turism. Da, turismul înregistrează o creștere în ultima perioadă, însă mult sub potențialul real. Vă dau un simplu exemplu: potrivit Consiliului Mondial pentru Turism, contribuția totală a sectorului din turism în PIB-ul României este de doar 5,1%, mult sub media Uniunii Europene, de 9,6%. Dacă vorbim de contribuții directe stăm mult mai prost, aproximativ 2%. Ne depășește inclusiv Bulgaria, cu 12,1%. De aceea trebuie încurajate mai departe investițiile în toate tipurile de turism care se regăsesc în județul nostru: turismul de recreere, turismul balnear, turismul cultural, cel ecumenic și, nu în ultimul rând, agroturismul. În Constanța, din păcate, nu avem cum să mărim sezonul estival și nu putem crește artificial temperaturile nici în luna mai, nici în luna octombrie. De aceea, cred că cea mai simplă și eficientă formă de a face litoralul nostru mai atractiv investițiilor este corelarea vacanței de vară cu sezonul estival. Anul acesta elevii au intrat în vacanța de vară pe data de 17 iunie, iar examenul de Bacalaureat s-a terminat pe data de 16 iulie, odată cu afișarea rezultatelor finale. Pentru hotelierii de pe litoral, acest lucru se traduce printr-un grad scăzut de ocupare în prima parte a sezonului și, implicit, printr-o mai slabă colectare a contribuțiilor la bugetul de stat. Dezvoltarea unităților de cazare, modernizarea și dotarea lor sunt direct legate de mărimea sezonului estival efectiv. Altfel spus, în acest moment sezonul estival durează o lună și jumătate în loc de trei. Dacă s-ar modifica legislația astfel încât vacanța de vară să fie corelată cu sezonul estival, ar însemna o dezvoltare puternică pentru acest sector. Investitorii ar fi mult mai motivați să-și dezvolte afacerile, ceea ce ar însemna mai multe locuri de muncă și mai mulți bani la bugetul de stat.

Rep.: Actualul Parlament are, în momentul de față, o imagine nu tocmai bună. Ce ar trebui să facă noul Legislativ pentru a scăpa de această „moștenire“?

G. S. N.: Este esențial ca oamenii să-și recapete încrederea în Parlament, iar această misiune cade în sarcina viitorilor parlamentari. Ca în orice fel de relație interumană, încrederea se câștigă prin seriozitate și performanță și se pierde într-o clipă. Acesta este și mesajul transmis de constănțeni, iar PNL Constanța a venit în întâmpinarea dorinței lor atât la alegerile locale, cât și la alegerile parlamentare prin oameni noi. Lista filialei noastre pentru Camera Deputaților este 100% nouă, iar la Senat, cu excepția unui candidat, avem numai oameni noi. Mai mult, exemplul dat de noi la Constanța a fost preluat și de alte filiale PNL. La nivel național, PNL are cca. 60% dintre candidați oameni noi, în București senatorii propuși de PNL la aceste alegeri sunt 100% noi.

Rep.: De ce ar trebui să îi voteze locuitorii judeţului pe candidații PNL Constanţa?

G. S. N.: În primul rând, PNL Constanța ascultă vocea constănțenilor, care și-au dorit să fie reprezentați în Parlament de oameni noi. Exact acest lucru l-a făcut PNL Constanța. În al doilea rând, avem o echipă tânără, cu oameni care provin, predominant, din mediul privat, unde au făcut performanță. Colega mea Ana Marcu, locul trei pe listele pentru Camera Deputaților, a condus trei bănci la nivel regional, fiind un nume recunoscut în acest domeniu. Robert Boroianu, locul doi pe liste la Cameră, a creat sute de locuri de muncă în Constanța. Avem colegi cu o foarte bună experiență în administrația publică și aici mă refer la Bogdan Huțucă, finanțist de carieră, primul pe lista pentru Cameră. La Senat venim cu domnul amiral Vergil Chițac, care are o carieră profesională impresionantă, ireproșabilă. Nu în ultimul rând, lista propusă de PNL Constanța este reprezentativă pentru constănțeni și sunt sigur că poate să contribuie la recredibilizarea Parlamentului.

Rep.: Ce doriți să le transmiteți constănțenilor?

G. S. N.: Ieșiți la vot pe 11 decembrie! Masiv, determinat, hotărât. Vorbiți cu părinții, copiii, prietenii voștri și explicați-le un lucru foarte simplu: prezența constănțenilor la vot poate pune capăt unei domnii a incompetenței și nepăsării în localitatea voastră, în județul vostru și în Parlamentul României. Uitați-vă după soluții credibile și alegeți o reformă și o schimbare reală a clasei politice, prin oameni noi, performanți, determinați și, poate, mai presus de orice, cinstiți.

