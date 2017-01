Cetăţile Histria şi Tropaeum Traiani au primit cele mai mari finanţări MCC

Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC) finanţează în acest an, cu o sumă de circa 2,14 milioane de lei, 79 de şantiere arheologice şi proiecte de inventariere arheologică, cele mai mari sume fiind destinate săpăturilor de la cetatea Histria, Tropaeum Traiani şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Potrivit MCC, finanţarea arheologică în 2008 se realizează prin subvenţie de stat - 179.000 lei - şi prin contracte cu instituţiile care fac cercetări la diferite şantiere - 1.962.000 lei.

Cele mai importante finanţări de la MCC le-au primit şantierele arheologice de la Cetatea Histria şi Oraşul de Floci - cîte 150.000 lei, Tropaeum Traiani - 90.000 lei, Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi Potaissa, castrul Legiunii V Macedonica - cîte 80.000 lei. Finanţări mari au primit şi proiectele de la: cetatea Capidava - 72.000 lei, Măgura - Vităneşti - 56.000 lei, Beclean - Băile Figa - 55.500 lei, Cetatea medievală Tîrgu Mureş - 50.000 lei, Argamum - Orgame - 48.000 lei, Sarmizegetusa Regia - Grădiştea de Munte - 45.000 lei, Poduri - Dealul Ghindaru - 40.000 lei, Uivar - 40.000 lei. Au mai primit bani şi: cetatea Hîrşova (Carsium) - 30.000 lei, Tîrgşoru Vechi - 30.000 lei, Covasna - Cetatea Zînelor - 30.000 lei, Nufăru - 25.000 lei, Păcuiul lui Soare - 24.000 lei.

Cercetări importante în domeniul arheologic desfăşoară şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan\" din Bucureşti, care a primit de la MCC 365.000 lei. În afară de cercetările efectuate la Histria, Institutul derulează săpături şi la Sighişoara, Jidava, Costişa, Murighiol, Păcuiul lui Soare, Rotbav şi Tîrguşor - Peştera La Adam. Şi Muzeul Naţional de Istorie al României a primit, în acest an, 355.000 lei de la MCC, pentru şantierele de la: Borduşani - Popină (28.000 lei), Bucşani (285.000lei), Hîrşova - Tell (20.000 lei), Durostorum (28.000 lei), Sultana - Malu Roşu (28.000 lei), Micia (12.000 lei) etc.

MCC a alocat fonduri în acest an şi pentru inventarierea unor situri arheologice. În afară de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan\" şi Muzeul Naţional de Istorie al României, săpăturile arheologice mai sînt derulate de Muzeul Carpaţilor Răsăriteni din Sfîntu Gheorghe, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei - Cluj Napoca, Muzeul Banatului - Timişoara, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane - Deva, Muzeul de Istorie Naţională si Arheologie Constanţa, Universitatea „Babeş-Bolyai\" Cluj Napoca, Universitatea Bucureşti.