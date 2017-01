Cezar Petrovici, în Pulse

Iubitorii folk-ului de la malul mării îl vor putea întâlni, astăzi, pe cunoscutul artist Cezar Petrovici, care va concerta în clubul Pulse. Evenimentul, al treilea din cadrul serilor \"Pulsul folk-ului se ia la Pulse\", se înscrie în seria de manifestări ale genului muzical amintit, din oraş, ce anunţă un sezon estival plin de surprize şi show-uri de calitate. Spectacolul din această seară, intitulat „Iubire Interzisă”, a avut premiera pe data de 13 aprilie, în capitală, prestaţia cantautorului fiind răsplătită cu aplauze şi ovaţii la scenă. Ora de începere a concertului este 21.00, iar preţul biletelor este de 12 lei.

„Am debutat la ultimul spectacol Cenalul Flacăra, Năvodari, 1 august 2010, după 26 de ani de la prima tentativă, când, deşi programat să urc pe scenă, în ultimul moment am fost oprit pe motiv că am nume... rusesc! Începând cu luna decembrie 2010, am început seria de recitaluri, cu piese originale, în majoritatea cluburilor din capitală şi din Constanţa, alături de folkişti precum Eugen Avram, Horia Stoicanu, Puiu Creţu, Ovidiu Mihăilescu, Zoia Alecu, Tica Luminare, Walter Ghicolescu, Emerich Imre sau Maria Butnaru. Am organizat, anul trecut, „Noaptea Devoratorilor pe Litoral”, iar anul acesta, am iniţiat serile folk în Club Pulse”, menţionează Cezar Petrovici, într-o prezentare pe blog.