Cezar şi Cleopatra plănuiesc să cucerească Mamaia

10:49:23 / 04 Iulie 2014

RUSINE

Sa-i fie rusine acestui pseudo-primar(ales cu ajutorul pachetelor de alimente oferite sarmanilor din Constanta) ca-si permite din bugetul Constantei sa aloce ilegal suma de 50.000 de Euro,pentru car alegoric.Asta in situaia in care,Constanta a devenit un focar de INFECTIE(caini,golani,suti,gunoaie,trotuoare ocupate de masini,tigani care fac comert la colt de strada cu marfuri furate,sau luate cu japca, blocuri neizolate termic,etc. ).Un pseudo-primar care nu vine nici la slujba,care nu are program (de audiente), care ne-a facut de ras in toata...TARA!.