CFR a fost amendată pentru condițiile groaznice dintr-o gară din Harghita

19:47:51 / 12 Noiembrie 2015

CFR CALATORI

DNA , sa controleze toate dosarele de achizitii “in totalitate legale” cel putin din perioada 2013-2014-2015 de la CFR Calatori? Oare s-a auzit de Secara Vasile(inculpat), Dorobantu Valentin(dirijorul trenurilor pe la REGIOTRANS Bv.), Carmen Maria Popescu(“regina achizitiilor” de la CFR Calatori), Miu Ileana(director economic),Liliana Constantinescu(sef oficiu juridic),Claudiu Dumitrescu(fost membru CA,inculpat), Alexandrina Gatej(fosta presedinte CA),Dana Galben Rachila(membru CA pe viata?),Gavris Teodor(inculpat), Nita Robert, Timis Bogdan, Protopopu Gabriel Telu(inculpat),Berindean Nicolae(inculpat),Szentes Iosif(manager privat CFR Calatori) Mantoiu Cornel ,Zaharia Adrian, etc? Dar pe unde “zace” raportul Ministrului Transporturilor, Ramona Manescu inaintat la organele competente ,referitor la activitatea “ireprosabila” a unora de mai sus in decursul anului 2013 din care rezultau clar probe pentru comiterea unor posibile fapte de coruptie? Ulterior, fostul ministru, Ioan Rus l-a impus ca manager general pe udemeristul Iosif Szentes. Acesta s-a remarcat in anii trecuti prin faptul ca impreuna cu fostul director general al CFR Calatori, Valentin Dorobantu zis “SMART”, in prezent dirijorul trenurilor private de la Regiotrans Brasov si ulterior cu Vasile Secara,in prezent inculpat , au tesut mersul trenurilor in interesul companiilor private de transport feroviar de calatori, punand astfel umarul la ruinarea companiei de stat. Cei care au condus si conduc CFR Călători în ultimii ani cum ar fi si Valentin Dorobanţu,Secara Vasile,Szentes Iosif, au fost si sunt preocupaţi să falimenteze compania de stat. Singura lor grijă a fost să umfle conturile „băieţilor deştepţi” de la calea ferată prin subvenţii foarte mari, în timp ce compensaţiile pentru CFR Călători erau tot mai modeste în raport cu numărul călătorilor transportati. În acelaşi timp, în 2012 şi 2013, fostul director general Valentin Dorobanţu a depus eforturi susţinute ca mersul trenurilor să fie intocmit în funcţie de interesele băieţilor deştepţi de la calea ferată, cedând astfel o serie de trasee rentabile ale CFR Călători în favoarea operatorilor privaţi de transport feroviar de persoane,in asa fel incat Regionale ca Bucurestiul si Brasovul sa ajunga “in sapa de lemn”? Mai tarziu, echipa de conducere a CFR Călători, în frunte cu directorul Vasile Secară, omul ministrului transporturilor, Ioan Rus, a tesut un nou mers al trenurilor , prin care o serie de rute rentabile, care aduc foarte mulţi bani companiei CFR Călători, au fost cedate către operatorii privaţi. Directori de la stat, garantaţi de privaţi. Preşedintele Comitetului director al CFR Călători, Vasile Secară, era “ajutat” în demersul de cedare a rutelor rentabile către operatorii privaţi de către unul dintre membrii Comitetului director- Iosif Szenteş, cel care împreună cu Valentin Dorobanţu au întocmit mersul trenurilor din decembrie 2012 si 2013, prin care operatorii privaţi de transport feroviar de călători au fost favorizaţi în detrimentul CFR Călători” Ori poate se verifica in sfarsit si cum un teren extrem de valoros de la Cluj al companiei CFR Calatori, a ajuns definitiv la un om de afaceri din anturajul lui Ioan Rus prin girul lui Secara Vasile, etc.?