CFR are cu ce să-şi achite datoriile la furnizori

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, administratorul reţelei feroviare publice, a anunţat că a intensificat ritmul plăţilor către furnizori, din surse proprii, pe fondul unui nivel mai bun de încasare a veniturilor contractuale. Plăţile vor fi efectuate cu prioritate pentru a plăti datoriile acumulate din 2012, arată compania. \"Pentru prima dată, în ultima perioadă, am reuşit să susţinem din surse proprii un nivel dinamic de efectuare a plăţilor către furnizorii noştri. Pentru că am rezolvat problema stopajului la sursă, după ce am reuşit să ajungem la zi cu plata contribuţiilor angajatului la bugetul de stat, am creat premisele unui flux alert al plăţilor către furnizori\", a declarat într-un comunicat Dimitris Sophocleous, directorul general al companiei. Conducerea CFR precizează că îşi asumă deplina responsabilitate pentru implementarea angajamentelor asumate faţă de instituţiile financiare internaţionale, incluse în planul de management, în vederea transformării pozitive a companiei prin creşterea veniturilor şi reducerea costurilor, pe fondul unei mai bune gestionări a situaţiei economico-financiare. Sophocleous a afirmat marţi că administratorul reţelei feroviare publice va începe acţiuni împotriva operatorilor cu datorii, privaţi sau de stat, care includ restricţionarea accesului la reţea. CFR SA a anunţat vineri că toţi operatorii de transport feroviar care înregistrează debite pentru neplata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) au fost informaţi că până marţi, 9 aprilie, trebuie să-şi achite obligaţiile restante. În plus, echipa managerială a stabilit demararea procedurilor de recuperare a acestor datorii, prin punerea în aplicare a tuturor clauzelor contractuale.