CFR Călători, amendat cu 50.000 de lei!

06:17:41 / 09 Ianuarie 2016

In atentia ANPC si a celorlalte organe de control ( care nu calca cu anii la aceasta societate )

Draga ziaristule, de ce nu informezi tu complet cititorii ? Trebuie sa aflam din alte ziare ca si RADET Constanta a fost amendat de ANPC cu 20000 lei pt furnizarea de agent termic si apa calda la parametrii scazuti ? Ar trebui sa se sesizeze inspectorii ANPC si pt faptul ca la punctul termic 105, neautomatizat din motive pe care Radetul niciodata nu le-a spus, nu se dau drumul la pompele de recirculare decat f rar, in felul acesta noi lasam sa curga apa f mult in speranta ca va veni si fierbinte, binenteles ca nu are cum sa ajunga fierbinte, si o platim cu pretul de apa calda recirculata. Suntem pagubiti si inselati groaznic.