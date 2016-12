CFR Călători creşte în vânzări

Vânzările de bilete la trenurile pentru litoral au crescut cu 6% în weekend-ul 22-24 iunie, comparativ cu sfârşitul de săptămână anterior. Potrivit unui comunicat transmis de CFR Călători, peste 16.000 de pasageri au ales călătoria cu trenul spre şi dinspre litoral şi peste 18.000 de pasageri - spre şi dinspre zonele montane. Cele 13 trenuri sezoniere au avut gradele de ocupare de peste 100% pentru destinaţiile de pe litoral. De asemenea, spre şi dinspre munte, şapte dintre trenurile din graficul de circulaţie au avut gradele de ocupare de peste 100%. CFR Călători aminteşte că, pentru cumpărarea cu anticipaţie a legitimaţiilor de călătorie, se acordă reduceri între 5% şi 13%. Totodată, se pot alege şi alte variante tarifare care acordă reduceri la transport prin oferte comerciale. „Minigrup 2 – 5” este destinată celor ce călătoresc în grupuri mici (de 2 - 5 persoane) şi este valabilă în toate zilele săptămânii, mai puţin în zilele de vineri şi duminică. Oferta cuprinde reduceri între 10% şi 25%. „Cartea VSD” (vineri, sâmbătă, duminică) oferă reduceri între 25% şi 60%, iar „Călătoria dus-întors” are o reducere de 10% pentru adulţi şi de 50% pentru copiii până în 10 ani. În plus, cardul TrenPlus are o reducere de 25% la cumpărarea biletelor de tren. La cumpărarea biletelor online, reducerea este de 5%.