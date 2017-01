CFR Călători lansează serviciile externe de tip InterRail

Obişnuiţi ani de-a rîndul ca iarna să suporte frigul pătrunzător din compartimente, iar vara aglomeraţiile miilor de oameni care se calcă în picioare pentru un drum cu trenul, călătorii români vor avea un moment de bucurie chiar în această primăvară. După ce au lansat mîndria CFR-ului, vagoanele Business Class, reprezentanţii companiei susţin că din această primăvară va fi lansat un serviciu comercial internaţional care permite efectuarea unui număr nelimitat de călătorii în 31 de state europene. Denumit InterRail2007, serviciul este disponibil în două variante, Global Pass şi One Country Pass. Dacă versiunea InterRail Global Pass are o valabilitate de cinci, zece, 22 zile sau o lună şi permite transportul în state precum Austria, Croaţia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Marea Britanie, Grecia, Italia, Spania, Elveţia şi Turcia, InterRail One Country Pass are o valabilitate mai redusă. Timp de trei, patru, şase sau opt zile, în decurs de o lună, pe parcursul unei singure ţări din seria de 31, călătorii vor putea să se deplaseze în Bulgaria, Cehia, Macedonia, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Turcia. Cu toate că deocamdată nu a fost stabilit nivelul tarifelor, biletele vor putea fi cumpărate din 70 de puncte de vînzare din reţeaua CFR Călători.