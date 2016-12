CFR Cluj poate spera la primăvara europeană

Aseară, la Monaco, a avut loc tragerea la sorţi a grupelor UEFA Champions League. Campioana României a avut - din nou! - noroc, nimerind într-o grupă accesibilă, din care are reale şanse de a accede în primăvara europeană. Cea mai dificilă grupă este G, cu AC Milan şi Real Madrid întâlnindu-se, pentru al doilea an consecutiv, în această fază. Iată şi componenţa grupelor UCL - Grupa A: Inter Milano, Werder Bremen, Tottenham Hotspur, FC Twente; Grupa B: Olympique Lyon, Benfica Lisabona, Schalke ’04, Hapoel Tel Aviv; Grupa C: Manchester United, Valencia, Glasgow Ranger, Bursaspor; Grupa D: FC Barcelona, Panathinaikos Atena, FC Copenhaga, Rubin Kazan; Grupa E: Bayern Munchen, AS Roma, FC Basel, CFR Cluj; Grupa F: Chelsea Londra, Olympique Marseille, Spartak Moscova, MSK Zilina; Grupa G: AC Milan, Real Madrid, Ajax Amsterdam, AJ Auxerre; Grupa H: Arsenal Londra, Shakhtar Doneţk, Sporting Braga, Partizan Belgrad.

Cel mai bun jucător al sezonului 2009-2010 al Ligii Campionilor a fost desemnat atacantul formaţiei Internazionale Milano, Diego Milito, cel mai bun portar - Julio Cesar (Inter Milano), cel mai bun fundaş - Maicon (Inter Milano), cel mai bun mijlocaş - Wesley Sneijder (Inter Milano), cel mai bun atacant - Diego Milito (Inter Milano).