Formaţia CFR Cluj va întîlni vicecampioana Scoţiei, echipa Hearts of Midlothian, într-un meci amical programat la 11 iulie, în cadrul stagiului de pregătire de la Kaprun. Întîlnirea cu Hearts a fost perfectată după ce amicalul cu formaţia Red Bull Salzburg, vicecampioana Austriei, a fost anulat. Din lotul care merge în Austria sub comanda lui Dorinel Munteanu nu va face parte atacantul Cristian Turcu, cedat la campioana Azerbaidjanului, FC Baku, în timp ce Mărginean, Bruncevici şi Roszel au fost împrumutaţi la Gloria Bistriţa. Stagiul de pregătire pe care CFR Cluj îl va efectua în Austria va începe în 6 iulie, şi programează alte trei amicale, în afara celui cu Hearts of Midlothian: cu SV Pasching (Austria) - 11 iulie, Sparta Praga (Cehia) - 14 iulie şi Dinamo Kiev (Ucraina) - 17 iulie. Revenirea în ţară este prevăzută pentru data de 19 iulie.