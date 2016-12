CFR Constanța a ratat calificarea la turneul final

Luni s-a încheiat turneul zonal de la Buzău, unul dintre cele patru care au stabilit semifinalistele Campionatului Național de fotbal rezervat juniorilor A1 (jucători născuți în 1997-98). Formația CFR Constanța, campioana județului nostru la nivelul Ligii a IV-a de juniori, a ratat după executarea loviturilor de departajare șansa de a juca la turneul final de la Mogoșoaia! În finala turneului zonal, desfășurată luni dimineață, CFR și LPS Mircea Eliade București au terminat la egalitate, 2-2. Bucureștenii au condus cu 2-0, dar constănțenii au restabilit egalitatea prin golurile marcate de Ștefu și Tudorache. Conform regulamentului, după 90 de minute de joc s-a trecut la executarea loviturilor de departajare, iar LPS Mircea Eliade s-a impus cu 5-4. Pentru constănțeni au înscris Ghiță, Ad. Anton, M. Anton și Vîntu, iar Anca și Rusnacenco au ratat. Portarul Istrate a apărat un penalty.

Au evoluat pentru CFR: Istrate - Rusnacenco, Tudorache, Anca, Vîntu - Ad. Zaharia - Negru, A. Ghiță, M. Anton, Iacovlev - R. Badea. Au mai intrat Ștefu, A. Tagare, Ursu, Ad. Anton și Popescu.

„Este păcat că am ratat calificarea, pentru că echipa a jucat excelent, nu am ce să le reproșez băieților. Am avut un gol valabil la 1-0, anulat aiurea, dar asta e, nu putem acuza arbitrajul. O calificare în semifinale ar fi fost încununarea unui sezon extraordinar, în care am jucat 41 de meciuri și nu am pierdut niciunul. Am avut doar două egaluri: unul în Liga a IV-a, cu Portul, și unul cu Mircea Eliade”, a afirmat antrenorul juniorilor de la CFR, Dumitru Faitaș.

La turneul final de patru echipe, programat în perioada 22-23 iunie în Complexul Sportiv de la Mogoșoaia, au obținut calificarea LPS Mircea Eliade București, AS FC Precizia Săcele, CSȘ Caracal și Industria Sîrmei Cîmpia Turzii.