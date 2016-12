CFR Constanţa mizează pe omogenitate

13:55:54 / 22 Iunie 2014

DELTA TULCEA CAMPIOANA LUI BADEA SI TEO NU A JUD TULCEA .....ADEVARATA CAMPIOANA A JUD TULCEA ESTE GRANITUL BABADAG................!!!!!

BADEA CEL MAI MARE ESCROC DE LA TULCEA A FACUT JAPCA CU BABADAGUL SI A CUMPARAT MECIUL CU C.F.R UL CARE NU AU VRUT SA PROMOVEZE PREA MULTI BANI CHELTUITI....... DELTA TULCEA O ECHIPA CARE A TERMINAT PE LOCUL 2 IN CAMPIONATUL DIN JUD TULCEA LA 5 PUNCTE DIFERENTA FATA DE PRIMA CLASATA A FOST FACUTA CAMPIOANA DE HOTUL DE BADEA CU AJUTORUL C.J.TULCEA CARE AU INVENTAT UN PLAY OFF INTR E PRIMELE 4 ECHIPE CLASATE IAR LA ACEST PLAY OFF SE STERGEAU REZULTATELE DIN CAMPIONAT ESTE CEVA UNIC NEMAIVAZUT IN NICI UN CAMPIONAT DIN LUMEA ASTA ......TEO PRESEDINTE C.J.TULCEA SI BADEA PRESEDINTE A.J.F. TULCEA AU FACUT ACEASTA MAGARIE ORDINARA..........