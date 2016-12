CFR Marfă va fi privatizată în 2010, CFR Călători şi CFR SA vor fi restructurate

CFR Marfă va fi privatizată anul viitor, iar celelalte două companii feroviare, CFR Călători şi CFR SA, vor fi restructurate, a declarat, ieri, ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, după discuţia cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional (FMI), reprezentanţi ai Comisiei Europene (CE) şi ai Băncii Mondiale (BM), care s-au arătat nemulţumiţi că veniturile celor trei companii sînt mai mici decît cheltuielile. „Pe CFR Marfă s-ar putea obţine miliarde de euro”, a spus Berceanu. Oficialii FMI, CE şi BM au dorit să discute cu Berceanu despre companiile feroviare, iar ministrul a propus ca subiect de discuţie continuarea unor investiţii în infrastructură, chiar cu riscul creşterii deficitului. Berceanu a relatat o parte a discuţiilor, afirmînd că atît instituţiile internaţionale, cît şi el personal sînt nemulţumiţi de activitatea companiilor feroviare. La CFR Călători este necesară o restructurare a activităţii în general, dar mai ales în ceea ce priveşte personalul, supradimensionat “în unele zone”, a spus Berceanu. El a arătat că CFR Călători are nevoie de “o reorientare a activităţii” pentru creşterea veniturilor şi de o majorare a subvenţiei. “Anul trecut am avut o subvenţie de 1,3 miliarde de lei, iar anul acesta subvenţia este de 600 şi ceva de milioane”, a spus Berceanu. El a adăugat că şi la CFR Infrastructură trebuie restructurată activitatea şi numărul de salariaţi. Ministrul a apreciat că CFR Infrastructură nu s-ar putea finanţa singură, din taxa de utilizare a infrastructurii, nici dacă ar avea “personal zero”. “Dacă taxa va fi utilizată doar în ceea ce priveşte reparaţiile şi întreţinerea, iar investiţiile s-ar realiza din subvenţii, aşa situaţia ar fi echilibrată”, a susţinut oficialul. El a mai spus că în ceea ce priveşte CFR Marfă soluţia este pregătirea, începînd din acest an, pentru privatizare, iar la sfîrşitul anului viitor trecerea în proprietate privată. În februarie, Berceanu a afirmat că privatizarea CFR Marfă, deţinută integral de Ministerul Transporturilor, nu mai este oportună, întrucît compania a trecut pe pierderi, prioritatea fiind redresarea situaţiei financiare a acesteia. Iniţial, autorităţile afirmau că CFR Marfă va fi privatizată în 2009. Astfel, fostul ministru al Transporturilor Ludovic Orban a declarat, în octombrie 2008, că privatizarea CFR Marfă va avea loc în 2009, instituţia aşteptînd, la acea dată, un răspuns de la CE privind alegerea strategiei de trecere în proprietate privată a societăţii.