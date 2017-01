CFR reabilitează infrastructura feroviară afectată de inundaţii

Compania CFR Infrastructură va finaliza, pînă la sfîrşitul acestui an, lucrările de reabilitare la 16 puncte de cale ferată afectate de inundaţiile din 2005. Acestea sînt considerate zone cu risc ridicat de producere a unor accidente, majoritatea tronsoanelor fiind situate în zonele montane. „Din 2005 se derulează un program de reluare a circulaţiei pe aceste tronsoane, în prima fază a proiectului, iar în faza a doua sînt realizate lucrări finale, inclusiv de consolidare a unor versanţi sau de construcţie a unor ziduri de sprijin”, a declarat purtătorul de cuvînt al CFR SA, Oana Brînzan. Aceasta a mai afirmat că punctele feroviare care vor intra în programele de reabilitarea sînt situate pe raza Regionalelor Galaţi (Valea Trotuşului, Focşani, Mărăşeşti - Adjud, Făurei - Tecuci şi Mărăşeşti - Tecuci), Craiova (Băbeni, Roşiori, Valea Oltului şi Strehaia), Bucureşti (Ploieşti - Tîrgovişte - Teiş), Constanţa (Constanţa - Mangalia), Iaşi (Paşcani) şi Braşov (Vînători - Odorhei). Potrivit CFR SA, în perioada 2005 - 2006, au fost alocate 226 milioane de lei de la bugetul de stat pentru reluarea circulaţiei pe zonele afectate, iar în acest an se vor finaliza lucrările în aceste zone. “La sfîrşitul acestui an vor fi recepţionate lucrările finale, pentru care au fost alocate peste 32 milioane de euro, dintr-un împrumut de la Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei”, a mai afirmat Brînzan. Reprezentanţii industriei feroviare susţin că programele de reabilitare a liniei de cale ferată suferă din cauza lipsei fondurilor. “Fondurile alocate pentru reabilitarea căii ferate sînt insuficiente, existînd multe tronsoane de cale ferată pe care sînt necesare lucrări ample de modernizare. Dacă nu se acordă mai multă atenţie modernizării căii ferate, accidente precum cel din Bistriţa - Năsăud se pot repeta”, a explicat secretarul general al Asociaţiei Industriei Feroviare din România, Ştefan Roşeanu.