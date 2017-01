CFR, remiză de final

Aseară, la Cluj-Napoca, în ultima etapă a Grupei E a Ligii Campionilor, CFR a terminat la egalitate, scor 1-1 (L. Traore 88 / Borriello 21), confruntarea cu AS Roma. Au evoluat - CFR (antrenor Alin Minteuan): Stăncioiu - Panin, Cadu, I. Rada, Edimar (63 Bjelanovic) - E. Kone, E. Dică (46 Leo Veloso), Kivuvu, Culio - De Zerbi (78 R. Bastos) - L. Traore; AS Roma (antrenor Claudio Ranieri): Lobonţ - Cassetti (64 Cicinho), Mexes, N. Burdisso, Castellini - Brighi, De Rossi, Simplicio - Menez (46 Greco), Totti - Borriello. Cartonaşe galbene: Culio, L. Traore. Au arbitrat: William Collum - Keith Sorbie şi Martin Cryans, asistenţi suplimentari: Euan Norris şi Mike Tumilty; arbitru de rezervă: Crawford Allan (toţi din Scoţia). În celălalt meci al grupei: Bayern Munchen - FC Basel 3-0 (Ribery 35, 50, Tymoschuk 37). Clasament Grupa E: 1. BAYERN 15p, 2. AS ROMA 10p, 3. FC Basel 6p, 4. CFR 4p.

Partida MSK Zilina - Spartak Moscova, din Grupa F, a fost întreruptă timp de 20 de minute din cauza incidentelor provocate de cei aproximativ 400 de fani ruşi. Arbitrul olandez Kevin Blom a decis întreruperea meciului în min. 3, după ce susţinătorii formaţiei Spartak Moscova au folosit o rachetă de semnalizare şi au aruncat în teren cu diferite obiecte. Partida a fost reluată după aproximativ 20 de minute.

Celelalte rezultate înregistrate aseară - Grupa F: Olympique Marseille - Chelsea Londra 1-0 (Brandao 81), MSK Zilina - Spartak Moscova 1-2 (Majtan 48 / Alex 54, Ibson 61). Clasament: 1. CHELSEA 15p, 2. MARSEILLE 12p, 3. Spartak 9p, 4. Zilina 0p; Grupa G: Real Madrid - AJ Auxerre 4-0 (Benzema 12, 72, 88, C. Ronaldo 49), AC Milan - Ajax Amsterdam 0-2 (De Zeeuw 57, Alderweireld 66). Clasament: 1. REAL 16p, 2. AC MILAN 8p, 3. Ajax 7p, 4. Auxerre 3p; Grupa H: Arsenal Londra - Partizan Belgrad 3-1 (Van Persie 30-pen., Walcott 73, Nasri 77 / Cleo 52), Şahtior Doneţk - Sporting Braga 2-0 (Raţ 78, Luiz Adriano 83). Clasament: 1. ŞAHTIOR 15p, 2. ARSENAL 12p, 3. Sporting 9p, 4. Partizan 0p.