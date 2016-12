CFR se apropie de podium

Ultimul meci din etapa a 16-a a Ligii 1 la fotbal s-a disputat luni seară, la Bucureşti, pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare. CFR şi-a continuat seria evoluţiilor foarte bune şi s-a impus în deplasare, Dinamo ratând o lovitură de la 11 metri prin Palic, în minutul 12, la scorul de 0-1.

Rezultate - vineri: FC Botoșani - FC Voluntari 0-1 (Ad. Bălan 45+1), Pandurii Tg. Jiu - ACS Poli Timișoara 2-2 (Antal 37, 54 / Ad. Popovici 16, Doman 60-pen.); sâmbătă: CSM Poli Iași - ASA Tg. Mureș 0-0, Concordia Chiajna - FC Steaua București 1-0 (N. Roşu 23); duminică: CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu 0-1 (Săpunaru 26-pen.); luni: FC Viitorul - Gaz Metan Mediaș 1-1 (Nimely 57 / Llullaku 19), Dinamo București - CFR Cluj 0-2 (Juan Carlos 3, Sorsa 27).

Clasament: 1. FC Steaua 33p (golaveraj: 22-11), 2. CS U. Craiova 30p (23-16), 3. Gaz Metan 27p (21-17), 4. FC VIITORUL 27p (19-17), 5. CFR 26p (28-12), 6. Dinamo 23p (26-19), 7. Botoșani 23p (23-17), 8. Voluntari 21p (22-22), 9. Pandurii 20p (17-20), 10. Astra 20p (16-20), 11. Concordia 16p (8-18), 12. Iași 13p (13-19), 13. ASA 3p (12-29), 14. ACS Poli 1p (16-29). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

PROGRAMUL SEMIFINALELOR CUPEI LIGII

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, pe site-ul oficial, programul și televizările manșei tur a semifinalelor Cupei Ligii - miercuri, 21 decembrie 2016, ora 20.30 ASA Tg. Mureș - ACS Poli Timișoara (în direct la Digi Sport, Dolce Sport şi Look TV); joi, 22 decembrie 2016, ora 20.30 Dinamo București - FC Steaua București (în direct la Digi Sport, Dolce Sport şi Look Plus). Partidele retur se vor disputa la 1 și 2 martie 2017.