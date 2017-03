CFR speră la participarea în Cupele Europene chiar din vară

În ultima perioadă, după ce clubul a fost preluat de un alt finanţator, conducerea lui CFR Cluj a susţinut de fiecare dată că sunt şanse să joace în Cupele Europene. Şefii lui CFR Cluj au afirmat că singura condiţie este ca judecătorii să aprobe ieşirea din insolvenţă până la 31 martie. Însă există şi o altă problemă pentru CFR Cluj. În urmă cu mai bine de doi ani, fosta campioană a României a fost suspendată din Cupele Europene pentru trei ani, deoarece a încălcat regulile fair-play-ului financiar. CFR Cluj se află în ultimul an al pedepsei, astfel încât în sezonul următor nu poate juca în Cupele Europene.

„CFR Cluj nu poate juca în acest an în Cupele Europene, deoarece au o penalitate de la UEFA de trei ani. Anul acesta este ultimul. Au fost penalizaţi pentru că au încălcat fair-play-ul financiar. Zic şi ei că joacă pentru a-i ţine pe jucători în priză. Eu cred că CFR are o echipă foarte bună şi va face performanţă. Ei au acolo oameni care se pricep la fotbal mult mai bine decât mine, aduc jucători din neant. Dar eu am fost mai deştept. Ei au fost sus şi au căzut”, a declarat George Becali la Digi Sport.

Iuliu Mureşan, președintele clubului, a confirmat sancţiunea impusă de UEFA, dar spune că va face toate eforturile pentru ca echipa să fie primită în Cupele Europene încă din sezonul care urmează: „Există această penalitate, dar să vedem. Există şi căi de atac şi vom vedea. Sigur că la FRF ar putea fi respinsă, dar mergem mai departe, la UEFA, la TAS... Oricum, noi vom încerca să ne adresăm la UEFA şi la TAS”, a confirmat Iuliu Mureşan la Digi Sport.