Chaka Khan lansează primul album din ultimii zece ani

Veterana muzicii R&B, Chaka Khan, a lansat primul album din ultimii zece ani, ce cuprinde, printre altele, cover-uri după Prince, Joni Mitchell şi Jimi Hendrix. Pentru realizarea albumului “Funk This”, Chaka Khan a făcut echipă cu producătorii Jimmy Jam şi Terry Lewis, materialul discografic fiind lansat de către Sony, sub marca Burgundy Records. Albumul prezintă atît piese originale, cît şi cover-uri după piese precum “Sign O\' the Times” a lui Prince, “Castles Made of Sand” a lui Hendrix şi “Ladies Man” - Joni Mitchell. De asemenea, Chaka Khan face un duet cu Mary J. Blige pentru piesa “Disrespectful”, ea sperînd că “Funk This” va umple golul pe care l-a lăsat de la lansarea ultimului său album, “Come 2 My House”, în 1998. Cu toate acestea, Chaka Khan a fost ocupată în acestă perioadă, susţinînd în mod constant turnee. În 2003, ea a obţinut Grammy pentru coverul piesei “What\'s Going On”.