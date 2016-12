Chalkias şi Liberopoulos se retrag din naţionala Greciei

După eliminarea din sferturile de finală de la EURO 2012, 2-4 cu Germania, portarul Kostas Chalkias şi atacantul Nikos Liberopoulos s-au retras din naţionala Greciei. În vârstă de 38 de ani, Chalkias a fost cel mai în vârstă fotbalist de la turneul final. Accidentat în repriza a doua a partidei cu Cehia, pe 12 iunie, Chalkias nu a mai putut evolua de atunci. „Sunt mândru şi bucuros că am contribuit la eforturile Greciei de a se califica în sferturile de finală. Am trăit unul dintre cele mai bune momente ale carierei mele. Sunt mândru şi emoţionat, dar cariera mea internaţională s-a încheiat“, a declarat Chalkias, care a debutat în naţionala Greciei în noiembrie 2001. La rândul său, Liberopoulos, în vârstă de 36 de ani, s-a mai retras o dată din naţionala elenă, în 2009, dar un an mai târziu a răspuns convocării selecţionerului Fernando Santos. El a marcat 12 goluri pentru echipa Greciei. „Am şansa de a fi încheiat acest capitol al carierei mele la o echipă care este ca o familie pentru mine. Este o mare onoare. La finalul meciului nu îmi mai venea să ies de pe teren“, a spus Liberopoulos.