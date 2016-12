Chanel și Dior, nevoite să modifice compoziția parfumurilor

Casele de modă Chanel și Dior ar putea fi nevoite să schimbe compoziția unor parfumuri celebre, cum ar fi No. 5 și Miss Dior, ca urmare a unor noi reglementări ale Comisiei Europene ce vor viza protejarea consumatorilor de alergii, relatează The Daily Telegraph. Cele două parfumuri, două dintre cele mai populare din lume, conțin mușchi, un ingredient care putea fi interzis în baza unor noi legi. În prezent, casele de parfumuri încearcă cu disperare să sintetizeze aroma care dă parfumurilor nota lemnoasă. Chanel No. 5, aflat pe piață de 93 ani, este parfumul cel mai bine vândut, cu o sticlă vândută la fiecare 30 de secunde. Chanel și Dior lucrează în prezent la versiuni modificate, din componența cărora vor lipsi moleculele de atranol și chloroatranol, considerate de UE ca potențiali alergeni. Noile cerințe de etichetare vor solicita, de asemenea, ca produsele să fie etichetate complet și să includă avertismente legate de alergeni, în același mod ca medicamentele, ceea ce ar putea crește costurile parfumurilor. În 2012, un raport consultativ a recomandat limitarea severă a utilizării a 12 ingrediente - considerate piloni ai industriei parfumurilor de lux - cum ar fi citralul din uleiul de lămâi și mandarine; cumarina, din boabele de tonka și eugenolul, din uleiul de trandafir. Cu toate acestea, doar trei ingrediente, citralul, atranolul și chloroatranolul sunt în prezent susceptibile de a fi interzise, în cazul celorlalte nouă urmând să aibă loc cercetări pentru a vedea dacă în cantități mici ele pot fi tolerate. Industria parfumurilor s-a plâns de faptul că și modificări mici în compoziția parfumurilor ar putea afecta radical mirosul acestora și vânzările. UE plănuiește, de asemenea, să interzică HICC, o moleculă sintetică cunoscută, care reproduce mirosul lăcrămioarelor. La rândul lor, casele de modă Hermes și Guerlain se pregătesc pentru noile norme UE prin schimbarea progresivă a formulelor. Potrivit The Daily Telegraph, un proiect de propunere în acest sens ar putea fi înaintat statelor membre până în luna august, iar în următoarea lună, o versiune finală ar urma să fie trimisă spre examinare Consiliului European și Parlamentului European, care au la dispoziție trei luni pentru a se opune.