Channel 4, un post tv ”sordid”

Postul TV britanic Channel 4 a fost numit ”sordid” de către proprii telespectatori, după ce, miercuri seara, a difuzat un documentar controversat în care apăreau imagini de la moartea Prinţesei Diana, într-un accident de maşină, în 1997, potrivit ediţiei electronice a ziarului ”The Sun”.

Prinţii William şi Harry făcuseră apel la postul TV să nu difuzeze imaginile, în care mamei lor i se punea o mască de oxigen pe faţă, de către un doctor din echipa de urgenţă sosită la locul accidentului. În documentarul ”Diana: The Witnessess in the Tunel”, transmis miercuri seara, faţa prinţesei nu era foarte clară. ”Cum naiba poate fi în interesul publicului să arăţi imagini de la accident?”, a scris pe pagina de Internet a canalului TV un spectator, cu aluzie la motivaţia reprezentanţilor acestuia, care au spus că arată fotografiile pentru că ”servesc interesului public”. ”Doar dacă îţi place să te uiţi la lucruri macabre”, a continuat telespectatorul. ”Sînt sigur că Channel 4 le-a dat doar pentru a obţine publicitate”, a fost de părere un alt britanic.

Decizia postului TV de a difuza documentarul a provocat cotroverse în Anglia. Imaginile din documentar arată şi reconstituiri ale accidentului, imagini oferite de cei care se aflau la faţa locului şi declaraţii ale acestora. De asemenea, documentarul face publice interviuri cu doctorii şi cu fotografii prezenţi. Documentarul concluzionează că ”pozele cu Diana care se luptă pentru viaţa ei devin din nepreţuite, inutile”, după ce aceasta a decedat mai tîrziu la spital şi niciun ziar nu mai dorea să le publice. Prinţesa Diana a murit la 36 de ani, pe 31 august 1997, într-un accident de maşină, în tunelul Alma din Paris, accident în care şi-au mai pierdut viaţa partenerul ei, Dodi al-Fayed şi şoferul limuzinei.