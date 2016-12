Channing Tatum produce un serial poliţist ce se petrece în România comunistă

Actorul și producătorul american de film Channing Tatum a anunțat că produce un serial polițist a cărui acțiune se petrece în România anilor 1980. ”Iron Fisting” este inspirat de "Miami Vice" şi va spune povestea unor poliţişti din România. Presa americană scrie în glumă că ”va fi cel mai bun serial TV românesc din anii '80”, relatează ”The Hollywood Reporter”. Povestea din serialul "Iron Fisting" se centrează pe acţiunile comice şi absurde a doi amici poliţişti din România, care încearcă să protejeze comuniştii de rând şi tovarăşii de partid, de... ororile capitalismului. La fel ca un serial poliţist românesc, filmul de televiziune va fi dublat în limba engleză, scriu jurnaliştii de la ”The Hollywood Reporter”.

Producţia va începe în septembrie, în Europa de Est, dar distribuţia nu a fost încă stabilită. ”Oamenii ne tot întreabă: De ce, fraţilor, faceţi un film despre anii 1980, despre doi poliţişti prieteni din România. Le vom da detalii în curând”, spun reprezentanţii casei de producţie Free Association, care va produce serialul alături de compania americană A24. ”Scenariştii au creat o poveste comică, proaspătă, total imprevizibilă şi suntem foarte încântaţi să colabărăm cu Channing Tatum, au mai adăugat reprezentanții Free Association.

Channing Matthew Tatum s-a născut pe 26 aprilie 1980, în Cullman, statul american Alabama. Este actor, dansator, model și producător de film american. Când Channing avea 6 ani, familia sa s-a mutat din Alabama în Mississippi, acolo unde s-a obișnuit și a iubit să trăiască la casă. Este o fire atletică și a practicat în copilărie fotbal, fotbal american și arte marțiale. Când era în școală, cea mai mare atracție pentru el erau fetele, după cum a mărturisit. Și-a petrecut adolescența în Florida și a avut parte de educație catolică, la Liceul Catolic Tampa. A absolvit în 1998 și a fost declarat cel mai atletic licean. Bursa pe care a obținut-o la Glenville State College din Virginia nu l-a încântat și a refuzat-o. S-a întors acasă și a avut cele mai bizare slujbe. A început ca stripper, sub numele Chan Crawford. Mai târziu s-a mutat la Miami și și-a început cariera de model, având prezentări pentru Armani și Abercrombie & Fitch. Pentru că s-a înscris la mai multe agenții de modele, a avut chiar un contract pentru a apărea pe coperta revistei ”Vogue”. A fost ales de o revistă celebră pentru adolescenți în primii 50 cei mai frumoși bărbați. A avut prezentări la Milano și New York. În același timp a început să joace în primele sale lungmetraje. A început cu un rol de dansator în videoclipul lui Ricky Martin ”She Bangs”, iar această colaborare i-a deschis seria colaborărilor pe partea de film. Pasiunea pentru actorie și-a descoperit-o atunci când a jucat în filmele ”She's the Man” (2006), ”Step Up” (2006), ”Fighting” (2009), ”Public Enemies” (2009), ”G.I. Joe: The Rise of Cobra” (2009) și ”Dear John” (2010).