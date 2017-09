Charles Aznavour are o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Cine nu a auzit de legendarul cântăreț și muzician Charles Aznavour? În vârstă de 93 de ani, artistul a primit o stea, joi, pe Walk of Fame din Hollywood, unde numele lui, scris cu litere aurii, va străluci de acum înainte alături de cele ale altor staruri din industria de divertisment, informează AFP. "Sunt francez și armean, cele două identități sunt inseparabile precum laptele și cafeaua. E fantastic să ai două culturi", a declarat Charles Aznavour, în limba engleză, în fața unui număr mare de admiratori care l-au aclamat și au scandat "Bravo!" și "Vive la France!". "Franceza este limba mea de lucru, dar limba mea familială a fost mereu armeana", a adăugat artistul, aplaudat de peste 200 de fani și invitați, prezenți în fața Pantages Theater din Hollywood, un cinematograf dedicat musicalurilor.

Steaua dedicată cântărețului Charles Aznavour este cea de-a 2.618-a de pe Walk of Fame. "După această recompensă, pot să spun că sunt și puțin californian, pentru că am deja aici o fiică și nepoți", a adăugat artistul franco-armean, adulat în lumea întreagă. "Sunt un fan, dar am venit aici mai mult pentru părinții mei, vreau să le trimit fotografii. Este un mare cântăreț, a cântat mult în Africa", a declarat pentru AFP Jean Hode, un întreprinzător în vârstă de 38 de ani. care s-a mutat de curând la Los Angeles, venind din Benin.

Anita Tokatlian, o casnică în vârstă de 61 de ani, cu origini franceze și armene, spune că muzica lui Charles Aznavour i-a înfrumusețat copilăria și că a mers la trei dintre concertele sale: "Iubesc muzica lui, el este un artist călduros, dar mai mult de atât, îmi place de el ca persoană, îmi place compasiunea lui". "După cutremurul din 1988, el a oferit atât de mult (sinistraților, n.r.)", a adăugat ea.

Alături de ea, Vars Ingigian, în vârstă de 66 de ani, spune că renumitul interpret-compozitor-textier "reprezintă supraviețuitorii genocidului armean": "Mă simt profund onorat că el, Aznavour, reprezintă tot ceea ce este mai bun în această lume (...) Când ascult cântecul lui despre genocidul armean, „Ils sont tombes“, am întotdeauna lacrimi în ochi", a adăugat Vars Ingigian. Baydsar Thomasian, membră a echipei senatorului californian Kevin de Leon, care reprezintă Hollywood-ul - unde trăiește o comunitate însemnată de armeni - în capitala americană, este persoana care a demarat inițiativa atribuirii unei stele lui Charles Aznavour pe Walk of Fame din Hollywood.

"Bineînțeles, el este francez, dar noi avem sentimentul că este și armean și dorim să împărtășim această onoare cu lumea întreagă", a spus ea pentru AFP, în timpul pregătirilor pentru ceremonia de joi.

Charles Aznavour, al cărui nume real este Shahnourh Varinag Aznavourian, desemnat în urma unui sondaj realizat de CNN și revista „Time“ în 1998 drept "cel mai important cântăreț de varietăți din secolul al XX-lea", a vândut peste 180 de milioane de discuri în lumea întreagă și a compus peste 1.300 de cântece, în mai multe limbi, precum melodiile "She", "Hier encore" și "Je m'envoyais deja". Născut la Paris din părinți armeni și devenit unul dintre cei mai înfocați susținători ai diasporei armene, Charles Aznavour a acompaniat-o la pian pe celebra Edith Piaf timp de mulți ani, înainte de a deveni el însuși o legendă a industriei muzicale. Autor-interpret al unor cântece renumite, precum "La Boheme", "Emmenez-moi" și "Mes Emmerdes", Charles Aznavour face parte dintr-un grup de 20 de artiști francezi sau cu origini franceze care au fost recompensați cu stele pe Walk of Fame din Hollywood, în rândul cărora se află Leslie Caron și Louis Jourdan. "Sinatra a zis într-o zi că fiecare cântec este o piesă dintr-un act cu un singur personaj. Charles este un actor extraordinar și un cântăreț extraordinar", a declarat în timpul ceremoniei de joi regizorul Peter Bogdanovich, un bun prieten al artistului francez. Charles Aznavour a jucat în peste 60 de filme, inclusiv în "Toba de tinichea", de Volker Schlondorff (premiat cu Palme d'Or și cu Oscarul pentru cel mai bun film străin), "Ararat", de Atom Egoyan, "Tirez sur le pianiste", de Francois Truffaut, și "Paris au mois d'aout", de Pierre Granier-Deferre.