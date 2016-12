Charles Aznavour se retrage după o carieră muzicală de peste 50 de ani

Charles Aznavour, care a încîntat publicul mai bine de 50 de ani cu muzica sa, se va retrage din lumina reflectoarelor, la 85 de ani, după ce va susţine un ultim concert în cadrul Festivalului Internaţional de Muzică Cartagina, care se desfăşoară între 9 iulie şi 17 august, în Tunis. Concertul său este programat pe 21 iulie. ”Este o onoare pentru mine să îmi creez o legătură cu Cartagina, simbol al civilizaţiei, istoriei, eternităţii. Istoria va reţine faptul că Charles Aznavour a ales Cartagina pentru a-şi anunţa retragerea din muzică”, a declarat artistul. Aceasta nu este prima dată cînd Aznavour îşi anunţă retragerea, el avînd de-a lungul timpului mai multe tentative de a-şi încheia cariera de cîntăreţ, însă de fiecare dată a revenit pe scenă. Amfiteatrul roman de la Cartagina, oraşul legendar al lui Hannibal, unde festivalul are loc de aproape 25 de ani, a găzduit, de-a lungul timpului, nume impresionante ale muzicii internaţionale, precum Gilbert Bécaud, Léo Ferré, Salvatore Adamo, Serge Lama şi Patricia Kaas, precum şi americanul Ray Charles. La 85 de ani, Aznavour va fi vedeta festivalului din vara aceasta, urmînd să fie prezentat ca ”decanul muzicii franceze”. El va susţine un concert de 90 de minute.

Charles Aznavour, fiul unor imigranţi armeni, s-a născut la Paris, pe 22 martie 1924. De-a lungul carierei sale muzicale, Aznavour a lansat numeroase albume şi a jucat într-un număr important de filme, fiind una dintre cele mai populare vedete ale showbiz-ului franţuzesc. Charles Aznavour are în spate un trecut care împleteşte un mix cultural interesant, tatăl lui fiind născut în Georgia, iar mama, într-o familie de negustori armeni care locuiau în Turcia. În tinereţe, ambiţia lui cea mai mare era să devină actor, motiv pentru care a şi urmat cursuri în acest sens, reuşind să facă figuraţie în filme şi, ulterior, să primească roluri minore în teatre şi diverse pelicule. În 1941, Aznavour l-a întîlnit pe compozitorul Pierre Roche, această întîlnire fiind definitorie pentru cariera sa. Cei doi au format un duo şi au început să cînte împreună, devenind extrem de populari. În 1946, cînd erau deja celebri, cei doi s-au întîlnit cu Charles Trenet şi Edith Piaf, cîntăreaţa fiind cea care i-a ajutat să ajungă şi la publicul american. Cariera muzicală a lui Aznavour a continuat cu succes şi după despărţirea de Roche, care s-a stabilit pe celălalt mal al Atlanticului, împreună cu soţia. Concomitent, cariera lui actoricească a înregistrat de asemenea un parcurs ascendent. În 1960, François Truffaut i-a oferit rolul principal în filmul ”Tirez sur le pianiste”, care a fost un hit în box office-ul american şi l-a consacrat pe Aznavour în SUA. Apoi, el a fost invitat să concerteze la Carnegie Hall din New York, după care a plecat într-un turneu internaţional în Turcia, Liban, Grecia, Africa şi URSS. În 1968, după două mariaje, Charles Aznavour s-a căsătorit cu Ulla Thorsell, de origine suedeză, la Las Vegas. Un an mai tîrziu, cîntăreţul a luat un premiu din partea Association of American Songwriters and Composers, la Paris primind La Médaille Vermeil.

La începutul anilor ’70, după 20 de ani de carieră, Aznavour şi-a scris memoriile şi s-a mutat în SUA, unde s-a bucurat de popularitate tot mai mare. În 1971, el a primit un Leu de Aur la Festivalul Internaţional de FIlm de la Veneţia, pentru melodia ”Mourir d\'aimer”. În 1974, el a lansat hitul ”She”, care a primit un disc de platină în Marea Britanie. Coveruri după melodiile lui Aznavour au fost realizate de Ray Charles (”La Mamma”), Fred Astaire (care a înregistrat o versiune proprie pentru ”Les plaisirs démodés”, în 1976) şi Bing Crosby (”Hier encore”, în 1977). În 1983, Aznavour a renunţat la relaţia cu casa de discuri Barclay şi abia după doi ani a semnat un alt contract, de data aceasta cu labelul Trema, care a promis să-i reediteze albumele anterioare. După ce un cutremur a devastat Armenia spre finele anilor \'80, Aznavour a derulat o amplă campanie de strîngere de fonduri în scopul ajutorării populaţiei din această ţară, fiind ulterior numit ambasador permanent al UNESCO în Armenia. În 1994, Charles Aznavour a semnat un acord cu EMI pentru reeditarea muzicii sale - peste 1.000 de melodii din care mai mult de jumătate compuse de el însuşi. Rezultatul - o serie de 30 de CD-uri - a fost lansat pe piaţă în 1996, iar în octombrie acelaşi an, revista americană ”Billboard” i-a dedicat coperta, rar întîlnit în cazul unui artist francez. În 2004, an în care a împlinit 80 de ani, el a jucat un rol în adaptarea tv a romanului lui Balzac, ”Le père Goriot / Moş Goriot”, pentru care filmările au fost realizate la Bucureşti.

De-a lungul carierei, Charles Aznavour a înregistrat melodii în franceză, engleză, opt albume în spaniolă şi şapte albume în germană şi a fost nominalizat, într-un sondaj realizat în 1999, drept unul dintre principalii cîntăreţi ai secolului XX, alături de Elvis Presley şi Bob Dylan.