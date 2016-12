Charles Dance, tată la 65 de ani

Starul britanic Charles Dance, cunoscut din producţii ca „There Be Dragons”, „Paris Connections” sau „Phantom The Phantom of the Opera / Fantoma de la Operă”, va deveni din nou tătic la 65 de ani. Logodnica lui, modelul Eleanor Boorman, este însărcinată. „Aşteptăm un bebe. Ţine-ţi degetele încrucişate! Totul va fi bine. Suntem încântaţi”, a declarat frumoasa. Micuţul este aşteptat pe lume în luna martie şi va fi primul copil pentru Eleanor Boorman, de 39 de ani, în timp ce pentru actorul, scenaristul şi regiyorul britanic va fi al treilea. Charles Dance mai are doi copii adulţi din mariajul cu Joanna Haythorn.