Charlie Chaplin, omagiat

Google şi-a modificat, vineri, logo-ul de pe pagina principală, pentru a-i aduce un omagiu renumitului actor şi regizor englez Charlie Chaplin, de la a cărui naştere se împlinesc, sâmbătă, 122 de ani. Logo-ul tradiţional al Google a fost înlocuit de un videoclip realizat special de echipa companiei de internet, pentru această ocazie. Videoclipul imită stilul filmelor în care apărea Charlie Chaplin, însă în mai multe scene este inserat şi logo-ul Google.

Charles (Charlie) Spencer Chaplin s-a născut pe 16 aprilie 1889, la Londra. Este considerat a fi unul dintre cele mai mari staruri de cinema din secolul XX. Printre cele mai renumite filme ale sale se numără “City Lights / Luminile oraşului”, ”Modern Times / Timpuri noi” şi ”The Great Dictator / Dictatotul”. Părinţii lui Chaplin erau animatori, tatăl său era vocalist şi actor, iar mama lui era cântăreaţă şi actriţă. Aceştia au divorţat înainte ca Charles să împlinească 3 ani. Recensământul din anul 1891 arată că mama sa, actriţa Hannah Hill, trăia cu Charles şi fratele său vitreg, Sydney, pe Barlow Street, Walworth, în Marea Britanie. Bunica sa din partea mamei era pe jumătate ţigancă, lucru de care era extrem de mândră. Tatăl lui Chaplin, Charles Chaplin Sr., era alcoolic şi nu a prea avut contact cu fiul său. Tatăl său a murit din cauza dependenţei de alcool, când Charlie avea 12 ani, în anul 1901. Conform recensământului din acel an, Charlie locuia împreună cu o organizaţie de artişti numită The Eight Lancashire Lads, condusă de John William Jackson, fiul unuia dintre fondatori. Mama lui Chaplin a murit în anul 1928, la Hollywood, la şapte ani după ce a fost adusă în America, de către copiii ei. Charlie şi Sydney nu ştiau pe atunci că au un frate vitreg din partea mamei lor. Fratele Wheeler Dryden a fost crescut separat, de către tatăl său, dar apoi s-a reunit cu restul familiei şi s-a dus să lucreze pentru Chaplin, la studioul său din Hollywood.

Filmul “Making a Living” (1914) a marcat debutul în cinematografie al lui Charlie Chaplin. Primele filme ale lui Chaplin au fost făcute pentru studiourile Keystone ale lui Mark Sennett, unde şi-a dezvoltat personajul Vagabondul şi a învăţat foarte repede arta de a face filme. Publicul l-a văzut pe Vagabond când Chaplin avea 24 de ani, în cel de-al doilea film al carierei sale, lansat pe data de 7 februarie 1914, “Kiad Auto Races at Venice / Puştiul face curse de maşini în Veneţia”. Cu toate acestea, el a inventat costumul de vagabond pentru un film realizat cu câteva zile înainte, dar lansat mai târziu, pe data de 9 februarie 1914, “Mabel\'s Strange Predicament”. Principalul personaj al lui Chaplin a fost Vagabondul (cunoscut ca Charlot în Franţa şi ţările francofone, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, România şi Turcia, Carlitos în Brazilia şi Argentina şi Vagabond în Germania). În anul 1915, Chaplin a semnat un contract mult mai favorabil cu studiourile Essanay, unde şi-a îmbunătăţit în continuare talentele artistice, adăugând noi niveluri şi adâncimi stilului Keystone. Majoritatea filmelor de la Essanay au fost mai ambiţioase, având o lungime dublă faţă de cele de la Keystone. Chaplin şi-a întemeiat propria companie, în care se regăseau Edna Purviance şi comicii Leo White şi Bud Jamison. În anul 1919, Chaplin a fost co-fondator al companiei de distribuţie United Artists, împreună cu Mary Pickford, Douglas Fairbanks şi D.W.Griffith, care vroiau să scape de puterea în creştere a distribuitorilor din sistemul studiourilor din Hollywood. Această mişcare, împreună cu controlul total al producţiilor, datorată studioului său, au asigurat independenţa lui Chaplin ca producător de film. A făcut parte din United Artists, până în anii ‘50. Toate filmele sale din cadul acestei companii începeau cu o dramă în care Chaplin avea doar un rol superficial. Nişte exemple pot fi “A Woman of Paris” (1923), care a fost urmat de clasicele “Goana după aur / The Gold Rush” (1925) şi “The Circus” (1928). După ce au apărut filmele cu sunet, Chaplin a făcut filmul “City Lights” (1931), precum şi “Modern Times” (1936). Acestea erau filme mute, la care a adăugat propria muzică şi efectele sonore. Filmele cu dialog ale lui Chaplin pe care le-a făcut la Hollywood sunt “The Great Dictator” (1940), “Monsieur Verdouse” (1947) şi “Limelight” (1952).

Sănătatea robustă a lui Chaplin a început încet să se deterioreze, spre sfârşitul anilor \'60, după terminarea ultimului său film, “A Countess from Hong Kong” şi mai rapid, după ce a primit Oscarul în anul 1973. În 1977 avea deja dificultăţi în comunicare şi se deplasa cu ajutorul unu scaun cu rotile. Chaplin a decedat în somn, în ziua de Crăciun în 1977. Chaplin a fost înhumat în cimitirul Corsier-Sur-Vevey, Vaud, Elveţia. Pe data de 1 martie 1978, cadavrul său a fost furat de un grup mic de mecanici elveţieni, cu scopul de a cere o răscumpărare de la familia lui Chaplin. Planul lor a eşuat. Aceştia au fost prinşi, iar cadavrul a fost recuperat după 11 săptămâni, de lângă lacul Geneva. Corpul său a fost reînhumat la adâncimea de 1,8 metri, sub un strat de beton, pentru a preveni alte incidente.