Charlie Hebdo îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind asasin. Vaticanul dezaprobă!

Caricatura din săptămânalul satiric francez Charlie Hebdo care prezintă un Dumnezeu înarmat, sub titlul "După un an, asasinul este în continuare liber", omite să amintească faptul că numeroși demnitari religioși au condamnat violența în numele religiei, a subliniat marți cotidianul Vaticanului, citat de AFP. La împlinirea unui an de la atentatul jihadist împotriva sa, Charlie Hebdo a lansat miercuri un număr special având în pagina întâi un Dumnezeu bărbos, înarmat cu un kalașnikov și cu o îmbrăcăminte pătată cu sânge. Acest număr urma să fie editat într-un milion de exemplare, dintre care câteva zeci de mii sunt destinate străinătății. "Episodul nu reprezintă o noutate: în spatele drapelului înșelător al unei laicități fără compromis, săptămânalul uită încă o dată că atâți demnitari religioși de toate apartenențele nu încetează să repete, respingând violența în numele religiei: utilizarea lui Dumnezeu pentru a justifica ura este o adevărată blasfemie, cum a spus în mai multe rânduri papa Francisc", afirmă Osservatore Romano în ediția sa de marți. "În alegerea lui Charlie Hebdo există tristul paradox al unei lumi din ce în ce mai atente la corectitudinea politică până în punctul de a atinge ridicolul, dar care nu vrea nici să recunoască, nici să respecte credința în Dumnezeu a oricărui credincios, oricare ar fi religia sa", mai observă cotidianul Vaticanului.

Jurnalul îl mai citează pe președintele Consiliului francez al cultului musulman, Anouar Kbibech, care a estimat că această caricatură "îi rănește pe toți credincioșii din diverse religii" și nu ajută la coeziunea societății franceze într-un moment dificil. Anul trecut, în avionul care îl aducea din Filipine, papa Francisc estimase că libertatea religioasă ca și libertatea de exprimare sunt două valori inalienabile. Dar el adăugase că libertatea de exprimare nu trebuie utilizată pentru ofensă și insultă. Dacă un prieten "spune o grosolănie despre mama mea, el trebuie să se aștepte să primească un pumn", argumentase Francisc, simulând gestul unei loviri cu pumnul.