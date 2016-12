Cel mai bine plătit actor american de televiziune, Charlie Sheen, a fost pus sub acuzare pentru agresiune împotriva soţiei sale, Brooke Mueller, cu care a avut o altercaţie la sfârşitul lunii decembrie, în casa lor de vacanţă din statul Colorado, în vestul SUA. Charlie Sheen, în vârstă de 44 de ani, a apărut luni în faţa unei instanţe din Aspen şi a fost pus sub acuzare, deşi avocatul soţiei sale a solicitat renunţarea la acuzaţii. Conform raportului poliţiei, actorul american i-ar fi pus un cuţit la gât soţiei sale şi ar fi ameninţat că o omoară, într-o altercaţie produsă chiar în ziua de Crăciun. Instanţa i-a ridicat totuşi interdicţia de a intra în contact cu soţia sa în schimbul intrării sale într-un program împotriva violenţei conjugale şi a limitării consumului de alcool şi medicamente în conformitate cu dozele ce-i vor fi permise de către medic. În cazul în care va fi găsit vinovat, Charlie Sheen riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani.

Brooke Mueller s-a căsătorit cu Charlie Sheen în urmă cu 20 de luni şi are cu acesta doi gemeni, Max şi Bob, născuţi în luna martie a anului trecut. Charlie Sheen mai are două fete din căsătoria cu actriţa Denise Richards, de care a divorţat în 2006, după patru ani de mariaj. Mai are o fiică de 23 de ani dintr-o relaţie anterioară.