Charlie Sheen a renunţat la custodia copiilor

Starul serialului ”Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, Charlie Sheen, a semnat acordul prin care a renunţat la custodia copiilor săi rezultaţi în timpul mariajului cu actriţa Denise Richards. Fiicele sale, Sam, în vârstă de 6 ani, şi Lola, de 4 ani, rămân sub tutela unică a mamei lor. Cei doi au avut custodie comună asupra copiilor, însă Denise Richards a solicitat justiţiei americane să îi acorde custodia unică, din cauza problemelor maritale prin care trece Charlie Sheen cu actuala sa soţie, Brooke Mueller, a problemelor pe care acesta le are cu alcoolul şi a faptului că a stat în închisoare în urma unor dispute conjugale violente, în ziua de Crăciun. O sursă a declarat pentru ”Access Hollywood” că Brooke Mueller a părăsit deja reşedinţa conjugală, iar gemenii cuplului, Max şi Bob, vor locui cu mama lor. La nivel oficial, însă şi Charlie Sheen şi Brooke Mueller dezmint că se pregătesc să divorţeze.

Charlie Sheen şi Brooke Mueller s-au cunoscut în 2006 şi s-au logodit în iulie 2007. Căsătoria lor a avut loc pe 30 mai 2008. Cei doi au împreună doi copii, gemenii Max şi Bob, care s-au născut pe 14 martie 2009. Cei doi s-au aflat pe prima pagină a ziarelor după incidentul din seara de Crăciun, anul trecut, când, potrivit presei americane, actorul şi-ar fi ameninţat soţia cu un cuţit, în timpul unei altercaţii petrecute în reşedinţa de vacanţă din Aspen a cuplului. Charlie Sheen a negat ulterior aceste informaţii şi a pledat nevinovat în faţa unui tribunal american la acuzaţia de agresiune asupra soţiei sale. O nouă audiere în acest caz va avea loc pe 21 iulie.

În urma acordului semnat de Charlie Sheen, fosta sa soţie Denise Richards va putea lua singură decizii în legătură cu situaţia şcolară şi cu medicaţia celor doi copii ai săi şi va putea să călătorească în afara SUA fără permisiunea fostului ei soţ. Charlie Sheen mai are o fiică, în vârstă de 25 de ani, dintr-o relaţie anterioară. Denise Richards a divorţat de Charlie Sheen în 2006 şi beneficiază de o pensie alimentară lunară de 50.000 de dolari.