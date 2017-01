Charlie Sheen: afaceri în scopuri caritabile

Actorul american Charlie Sheen va lansa împreună cu câţiva parteneri de afaceri, printre care şi starul din baseball Lenny Dykstra, o companie care produce un nou tip de ţigarete electronice. Noua ţigaretă electronică de unică folosinţă se numeşte NicoSheen şi a fost descrisă ca fiind ”ţigareta electronică câştigătoare”. Pe pachetul cu noile ţigarete a fost imprimat chipul actorului american. În ultimele luni, Charlie Sheen a încheiat mai multe contracte de afaceri, printre acestea numărându-se un volum de benzi desenate, o băutură energizantă, propriile tricouri pe care sunt imprimate fraze şi citate apreciate de el, dar şi o aplicaţie pe iPhone, denumită The Masheen. Ţigaretele NicoSheen sunt comercializate în kit-uri speciale, alături de brichete şi alte obiecte asociate. Charlie Sheen intenţionează să doneze toate încasările obţinute din vânzarea acestor ţigarete electronice în beneficiul Brian Stow Fund. Brian Stow este un fan al echipei San Francisco Giants, care a fost atacat într-o parcare din apropiere de Dodger Stadium, în luna aprilie, şi care se află de atunci în comă. Charlie Sheen susţine, în aceste zile, ultimele reprezentaţii din turneul său de spectacole intitulat ”My Violent Torpedo of Truth / Defeat Is Not an Option”.