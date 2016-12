Charlie Sheen... arţăgos şi fetişist

Actorul american Charlie Sheen s-a remarcat din nou cu o ieşire nervoasă şi pare să aibă nevoie de cursuri de stăpânire a furiei, după modelul personajului pe care îl interpretează în noul său serial ”Anger Management / Al naibii tratament”. Iniţial, a atras atenţia aspectul obosit şi îmbătrânit pe care îl afişa actorul în vârstă de 46 de ani, care şi-a făcut apariţia la Centrul Staples din Los Angeles, unde vroia să urmărească finala Cupei Stanley dintre echipele de hochei Los Angeles Kings şi New Jersey Devils. Mulţi s-au grăbit să comenteze că pe chipul său sunt tot mai vizibile efectele anilor de consum de alcool şi droguri. Charlie Sheen şi-a acoperit faţa cu o pălărie şi o pereche de ochelari de soare, însă tot a arătat complet diferit faţă de imaginea pe care o avea în urmă cu doar doi ani. Însă, Charlie Sheen nu s-a remarcat doar prin aspect. Ieşit să fumeze în afara Centrului Staples, actorul nu a mai fost lăsat să intre înapoi, ceea ce i-a provocat o criză de nervi care s-a revărsat pe bodyguarzii care nu i-au mai permis accesul. Aceştia nu făceau decât să respecte regulamentul de ordine interioară, iar conducerea Centrului Staples s-a solidarizat cu angajaţii săi bălăcăriţi ca la uşa cortului. Întreg accesul de furie al actorului a fost înregistrat de fotoreporterii care îl urmăresc îndeaproape, fiind apoi postat pe mai multe site-uri, ceea ce i-ar ajuta pe cei insultaţi să obţină despăgubiri în instanţă.

Nu este foarte clar de ce Charlie Sheen a preferat să iasă afară din clădire, pentru că în interior sunt amenajate spaţii speciale pentru fumat, corect semnalate publicului. În plus, este ştiută şi regula instituţiei că, odată ieşit din centru, spectatorul nu mai poate intra. Să fi avut Charlie Sheen intenţia de a consuma ceva ce nu se putea în interior? Este însă cert că vedeta a declarat public că nu are intenţia de a renunţa la băutură, deşi viciul său i-a afectat atât cariera, cât şi viaţa personală. Actorul a fost concediat din serialul de mare succes ”Two and Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, din cauza numeroaselor scandaluri din viaţa personală, de cele mai multe ori provocate de consumul de droguri şi alcool. Charlie Sheen a fost vedeta de televiziune americană cel mai bine plătită, încasând două milioane de dolari pe episod.

Charlie Sheen a fost dintotdeauna un obişnuit al tabloidelor americane, din cauza numeroaselor scandaluri, fiind destul de rebel şi de arţăgos pentru a nu scăpa de controverse. Şi relaţiile lui Charlie Sheen au eşuat rând pe rând. S-ar putea să fie de vină şi criteriul după care îşi alege iubitele: degetele de la picioare. Actorul a mărturisit că a căutat mereu partenere cu degete perfecte, iar criteriile dorite l-au condus spre fostele lui soţii Denise Richards şi Brooke Mueller, dar şi fosta lui iubită, actriţa porno Bree Olson. ”Nu mă întâlnesc cu fete, din cauza picioarelor lor. Doar o anumită lungime la degete şi forma care ar trebui să fie într-un fel şi nu este. Degetele sub formă de ciocan sunt rele. Şi al doilea deget să fie mai lung? Şi asta este rău”, a declarat vedeta.