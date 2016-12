Charlie Sheen, la dezintoxicare

Starul serialului de comedie „Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, s-a internat într-o clinică de dezintoxicare, la câteva zile după ce soţia sa a făcut acelaşi lucru, în încercarea de a-şi salva relaţia, după o altercaţie violentă ce a avut loc anul trecut, de Crăciun. Charlie Sheen, în vârstă de 44 de ani, nu a făcut public motivul pentru care s-a internat, dar purtătorul său de cuvânt a declarat că aceasta este „o măsură preventivă”. Din acest motiv, filmările pentru cel mai popular serial din SUA pentru care Charlie Sheen ia şi cel mai mare salariu de peste Ocean vor fi întrerupte temporar. Serialul „Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate” este difuzat de postul de televiziune CBS. „A cerut să îi fie respectată viaţa privată. Nu vor fi făcute alte declaraţii”, a afirmat purtătorul de cuvânt al actorului, Stan Rosenfield. Site-ul tmz.com indică faptul că actorul va sta internat două săptămâni.

Cea de-a treia soţie a lui Charlie Sheen, Brooke Mueller, s-a internat într-o clinică de dezintoxicare din zona Los Angeles în urmă cu câteva zile, potrivit unor surse apropiate cuplului. Brooke Mueller, în vârstă de 32 de ani, face un tratament împotriva abuzului de substanţe interzise.

La începutul lunii februarie, Charlie Sheen a fost pus oficial sub acuzaţie, de autorităţile americane, pentru agresiunea comisă asupra soţiei sale, în timpul unei altercaţii care a avut loc de Crăciun, anul trecut, în reşedinţa de vacanţă din statul Colorado a cuplului. Potrivit raportului poliţiei, actorul american i-a pus soţiei sale un cuţit la gât şi a ameninţat-o că o va ucide, după ce aceasta i-a spus că vrea să divorţeze. Ambii erau sub influenţa alcoolului. Charlie Sheen a fost eliberat pe cauţiune, după câteva ore de arest, şi va trebui să se prezinte la o audiere pe 15 martie, deşi Brooke Mueller a spus în mai multe rânduri că vrea ca acuzaţiile să fie retrase şi că ei doi încearcă să se împace. Brooke Mueller, căsătorită cu Charlie Sheen din mai 2008, este mama celor mai mici dintre copiii starului, gemenii Max şi Bob, născuţi în martie 2009. Charlie Sheen are şi două fiice cu actriţa Denise Richards, de care a divorţat în 2006, după patru ani, dar şi o altă fiică, în vârstă de 23 de ani, dintr-o relaţie anterioară.