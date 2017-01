Charlie Sheen poate dovedi că a terminat liceul

Actorul american Charlie Sheen a obţinut de curând diploma de absolvire a liceului, deşi a terminat clasa a XII-la la Liceul Santa Monica din California în urmă cu 30 de ani. Starului american îi lipseau doar câteva credite pentru a putea să obţină diploma de absolvire în acelaşi timp cu colegii lui de clasă de la liceul din California, în anul 1983, iar părinţii săi l-au rugat să urmeze cursurile unei şcoli de vară pentru a obţine câteva credite suplimentare. Charlie Sheen a luat însă decizia de a-şi construi o carieră la Hollywood, dar recunoaşte că de atunci şi-a dorit mereu să finalizeze ceea ce începuse în urmă cu peste 30 de ani. „Era un fel de drum întrerupt, iar asta mă deranja. Toată viaţa am avut obiceiul de a nu termina niciodată lucrurile pe care le începeam”, a declarat actorul. „Părinţii voiau ca eu să urmez cursurile unei şcoli de vară. Răspunsul meu a fost acesta: „Există şcoală în timpul verii? Asta e o nebunie!“. Nu credeam că există ceva mai rău de atât, în prima mea vară liberă din acea vreme. Le-am spus: „Lăsaţi-mă să mă duc la câteva audiţii şi, dacă treaba asta nu va merge, mă voi duce să dau testul Ged, testul de echivalare a diplomei liceale, şi apoi voi merge la facultate“. Însă am obţinut primul meu rol. Era „Grizzly II: The Predator”, filmul acela oribil”, a adăugat actorul american.

Ajuns la vârsta de 48 de ani, Charlie Sheen spune că acea diplomă de absolvire a liceului reprezintă una dintre realizările sale de care simte cel mai mândru: „Voi alege un loc special pentru ea. Cred că ar trebui să o pun undeva, poate în bucătărie. E un document important cu care pot să mă mândresc”.