Charlize şi Gwyneth s-au întrecut în comparaţii nefericite

Actriţele deţinătoare ale premiului Oscar Charlize Theron şi Gwyneth Paltrow au ajuns la pragul de jos al popularităţii lor, cu declaraţii jenante despre comentariile pe care le primesc pe internet. Actriţa sud-africană Charlize Theron, care îşi promovează noul film, “A Million Ways To Die In The West”, a fost întrebată dacă s-a căutat pe Google, iar aceasta a dat un răspuns mult prea dramatic. Ea a comparat intruziunea presei cu violul. Remarcile sale au venit la numai câteva zile după ce Gwyneth Paltrow a fost criticată la scenă deschisă după ce a afirmat că anumite comentarii răutăcioase primite online sunt similare cu ceea ce simt soldaţii când pleacă la război.

Afirmaţia lui Charlize Theron i-a supărat foarte tare în primul rând pe conaţionalii săi, care în Africa de Sud se confruntă cu un nivel al infracţionalităţii foarte mare şi unde la fiecare câteva minute se înregistrează un viol. Dorinţa sa de a-şi ţine viaţa privată departe de presă este justă, dar dramatizarea consecinţelor statutului său de celebritate nu a plăcut deloc. ”Când vine vorba de fiul tău sau viaţa ta privată, unii oameni gustă astfel de lucruri, dar sunt unele chestiuni în viaţa mea pe care le consider sfinte şi le protejez. Asta nu înseamnă însă că voi câştiga mereu acest război”, afirma actriţa de 38 de ani. Imediat, reţelele de socializare şi de microblogging s-au înroşit de observaţii şi comentarii deloc flatante la adresa lui Charlize Theron, căreia i s-a atras atenţia în principal că nimeni nu a obligat-o să devină persoană publică. A fost catalogată, printre altele, ca ”mironosiţă” şi ”ipocrită”, pentru că făcuse declaraţiile cu pricina tocmai... presei.

Noua controversă s-a iscat după ce Gwyneth Paltrow a ţinut să participe la o conferinţă a bloggerilor pentru a declara că nu acceptă cultura urii, sub acoperirea anonimatului pe internet. Discursul actriţei începuse promiţător, dar şi aceasta a exagerat cu dramatismul şi s-a trezit făcând o comparaţie cu soldaţii care îşi riscă viaţa pe front, ceea ce a stârnit imediat comentarii acide la adresa lui Gwyneth Paltrow, care a dat... muniţie inamicului. A fost criticată vehement până şi de soţia senatorului republican John McCain, fost candidat la Preşedinţia americană şi fost prizonier de război. Cindy McCain a fost atât de furioasă încât chiar i-a scris numele greşit în mesajul său pe Twitter: “Gweneth Paltrow este o glumă. Viaţa ei se compară cu cea a soldaţilor ale căror corpuri sunt străpunse de gloanţe. Ce glumă! Cei doi fii ai mei servesc în armată şi poate că ar trebui să vorbească cu ea”. La următorul comentariu a devenit clar că Cindy McCain nu ştie cum se scrie numele vedetei: “Poate că Gweneth Paltrow ar trebui să meargă să patruleze cu soldaţii. Pe covorul roşu, cred!”

Comentariile lui Charlize Theron şi Gwyneth Paltrow au produs stupoare şi, cu siguranţă, vedetele nu vor scăpa de comentariile de blam până nu îşi vor cere scuze, mai devreme sau mai târziu. A păţit-o, în 2010, Kristen Stewart, care a făcut declaraţii similare şi valul de critici pe internet nu s-a oprit până când nu şi-a cerut scuze public pentru că a luat-o gura pe dinainte.