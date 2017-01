Charlize Theron are o nouă relaţie

Actriţa sud-africană Charlize Theron, care s-a despărţit în luna ianuarie de partenerul ei de viaţă, actorul Stuart Townsend, are o relaţie cu fostul model şi actor Eric Thal, care a decis să devină fermier şi şi-a cumpărat o fermă în apropiere de New York. „Au multe lucruri în comun. El este fermier şi îşi cultivă singur toate legumele de care are nevoie, iar Charlize a crescut într-o fermă în Africa de Sud. Amândurora le place să părăsească Hollywood-ul din când în când şi să petreacă împreună câteva zile în ferma lui din partea de nord a statului New York”, a povestit un prieten al actorului-fermier pentru revista „Life and Style”.

Eric Tahl, în vârstă de 45 de ani, a jucat împreună cu Will Smith în filmul „Six Degrees of Separation / Şase diferenţe fundamentale” în 1993 şi împreună cu Donald Sutherland în filmul SF „The Puppet Masters / Păpuşarii”, un an mai târziu. Charlize Theron, în vârstă de 35 de ani, a avut de-a lungul anilor relaţii cu actorul Craig Bierko şi cu Stephan Jenkins, solistul trupei Third Eye Blind, înainte de avea o relaţie de nouă ani de zile cu actorul irlandez Stuart Townsend. După despărţirea celor doi actori, anunţată în ianuarie 2010, presa americană a afirmat că actriţa sud-africană ar fi avut relaţii cu alţi doi actori în vogă, Keanu Reeves şi Ryan Gosling.