Charlize Theron, invitată la Budapesta

Deşi se numără printre cele mai inteligente staruri hollywoodiene, după ce a confundat oraşul turcesc Istanbul cu capitala maghiară, Charlize Theron a fost invitată să viziteze Budapesta, gratuit.

Cîştigătoarea premiului Oscar pentru rolul din “Monstru”, în 2003, a vorbit cu pasiune despre Budapesta şi a menţionat numele capitalei maghiare de trei ori în cadrul unui interviu acordat publicaţiei britanice “The Daily Mail”, cînd, de fapt, se referea la Istanbul, unul dintre oraşele celebre ale Turciei, pe care l-a vizitat în timpul unei călătorii în jurul lumii, făcută alături de iubitul său, actorul Stuart Townsend. Actriţa în vîrstă de 32 de ani a declarat: “Am fost în Turcia. Cînd am ajuns acolo, am închiriat o maşină şi am vizitat toată Budapesta. Am ajuns acolo în timpul unui festival ca acela de la Cannes, nu mai văzusem niciodată ceva asemănător”. De fapt, Charlize Theron a sosit în timpul Festivalului de Film de la Istanbul. Actriţa a descris cu lux de amănunte covoarele turceşti, bazarele turceşti şi atenţia deosebită pe care a primit-o la “Budapesta”. Prin urmare, viceprimarul capitalei maghiare, Imre Ikvai-Szabo, a invitat-o să petreacă un weekend prelungit pentru a vedea punctele de interes turistic, printre care se numără chiar şi unele de origine turcească. “Ne bucurăm atunci cînd cineva vorbeşte despre experienţele trăite în Budapesta, chiar dacă nu este vorba, de fapt, de acest oraş”, a declarat viceprimarul. “Dar ne-am bucura şi mai mult dacă data viitoare ar vorbi despre oraş pe baza unor observaţii proprii adevărate”, a mai spus acesta.

În perioada 1526 - 1686, Budapesta şi o mare parte din Ungaria s-au aflat sub ocupaţie turcească şi în regiune mai există multe puncte de atracţie turistică de origine orientală, precum băi publice, case şi morminte. Ungaria şi Turcia sînt, totuşi, separate de 1.064,76 de kilometri şi de ţările est-europene România şi Bulgaria.