Charlize Theron recunoaşte că are o imagine fabricată

Actriţa sud-africană Charlize Theron a recunoscut că înfăţişarea pe care o etalează atunci când participă la evenimente publice nu rezistă niciodată până a doua zi de dimineaţă, când nu mai arată la fel de bine. Actriţa care va putea fi urmărită în rolul negativ al unei adaptări după povestea Albă ca Zăpada, intitulată „Snow White and the Huntsman” a recunoscut cu modestie că imaginea sa pe covorul roşu al evenimentelor la care participă este fabricată. „Mi aduc aminte o zi în care m-am trezit după Globurile de Aur şi arătam jalnic pentru că nu apucasem să mă spăl pe faţă înainte să mă culc şi machiajul era împrăştiat peste tot. Fostul meu prieten s-a apropiat de pat, mi-a întins cafeaua şi mi-a spus: „Doamne, dacă ei ar şti!”. Am început să râd pentru că m-am gândit că are dreptate. Totul este o faţadă”, a declarat actriţa.

Una peste alta Charlize Theron nu este deloc mofturoasă atunci când vine vorba de imaginea ei. A declarat recent pentru publicaţia „Daily Telegraph” că preferă să-şi facă singură machiajul pentru roluri, dar oricum totul i se pare o pierdere de timp. „Poţi să stai în faţa oglinzii două ore şi la sfârşit să arăţi la fel ca atunci când ai început. Este o mare pierdere de timp”, a afirmat aceasta.