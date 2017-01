Charlize Theron suferă de o tulburare obsesivo-compulsivă

Celebritatea nu te salvează de probleme. Acesta este şi cazul actriţei Charlize Theron, care a recunoscut că suferă de o tulburare obsesivo-compulsivă, care a transformat-o într-o dependentă de curăţenie şi o face să nu poată funcţiona dacă locuinţa ei nu este pusă la punct. ”Am o problemă serioasă, este o boală reală şi milioane de oameni chiar suferă de asta. Este o tulburare obsesivo-compulsivă. Am ceva din asta. Nu fac socoteli sau orice altă chestie de acest fel, dar am o problemă cu haosul. Nu îmi place cînd haosul se ascunde. Am o problemă cu dezordinea din dulapuri şi cu oamenii care îşi pun lucrurile acolo şi închid uşa. Stau întinsă pe pat şi nu pot dormi, pentru că mă gîndesc că am văzut ceva în dulap care nu trebuia să fie acolo”, a mărturisit cîştigătoarea premiului Oscar. Să sperăm că vedeta îşi va ţine în frîu nervii dacă va avea copii care să lase în urma lor un adevărat haos.