Charlize Theron va juca într-un film despre Bill Clinton

Actriţa sud-africană va avea rolul principal într-un film care va fi regizat de Paul Haggis şi care va prezenta scandalul Whitewater, care a izbucnit după ce fostul preşedinte american Bill Clinton a fost acuzat de deturnare de fonduri. Scandalul imobiliar Whitewater a izbucnit în anul 1996, după ce fostul preşedinte american, Bill Clinton şi soţia sa, Hillary, au fost acuzaţi de deturnare de fonduri. În 1978, Bill Clinton, pe atunci guvernator al statului Arkansas, a investit într-un proiect de dezvoltare imobiliară şi s-a asociat cu Susan şi James McDougal, administratorii companiei Whitewater. Acuzată de utilizarea ilegală a unui împrumut de 300.000 de dolari obţinut de la Agenţia pentru ajutorarea micilor intreprinzători, Susan McDougal a refuzat să depună mărturie şi a fost condamnată la 18 luni de închisoare. Asociaţii proiectului, cuplul prezidenţial, au fost audiaţi de mai multe ori de autorităţi înainte de a se stabili că sînt nevinovaţi. Scandalul a avut loc în plină perioadă electorală.

Regizorul Paul Haggis, care a primit un premiu Oscar pentru drama "Crash - Poveşti din L. A.", s-a gîndit să adapteze această întîmplare adevărată şi a ales-o pe Charlize Theron pentru a juca rolul lui Susan McDougal, femeia care a stat la originea acestui scandal. Lung-metrajul va constitui a doua colaborare între regizor şi actriţă. Cei doi colaborează în prezent la realizarea dramei de război "In the Valley of Elah", în care Charlize Theron le dă replica lui Tommy Lee Jones şi Susan Sarandon. Proiectul despre scandalul Whitewater va prezenta întîmplarea axîndu-se pe implicarea lui Susan McDougal în evenimente. Paul Haggis va semna scenariul acestui film pe care îl va produce şi îl va regiza.