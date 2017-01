"Chasseur Accompli" s-a întors la Kogălniceanu

Pe aerodromul de la Mihail Kogălniceanu se desfăşoară, începînd de marţi, 5 septembrie, timp de două săptămîni, exerciţiul militar aviatic româno-francez "Chasseur Accompli". La aplicaţie participă 12 aeronave MiG -21 LanceR de la bazele aeriene Feteşti şi Bacău şi tot atîtea avioane de luptă franceze, Mirage 2000 şi F1CT. "Este pentru prima dată cînd venim la această aplicaţie cu mai multe tipuri de avioane. Anul trecut, la prima ediţie a aplicaţiei am participat cu Mirage 2000, dar acum am adus şi patru avioane Mirage 2000N şi trei Mirage F1 CT. Dintre toate aparatele de zbor, cele mai vechi sînt Mirage 2000 N, care au intrat în dotarea Forţelor Aeriene Franceze în 1988. Avioanele noastre sînt specializate în lupta aer-sol şi aer-aer", a declarat directorul francez al exerciţiului, mr. Cristoff Mercier. Aplicaţia "Chasseur Accompli" urmăreşte ca piloţii români să interacţioneze cu cei francezi şi să facă schimb de experienţă. "Nu vom zbura unii cu avioanele celorlalţi, dar piloţii noştri vor asista la zborurile efectuate de colegii lor români şi viceversa. Consider că pentru a fi cu adevărat bun trebuie să ştii să pilotezi toate tipurile de avioane, dar cel mai important este să pilotezi impecabil avionul tău de luptă", a adăugat mr. Mercier. Piloţii care zboară cu avioanele franceze au participat la numeroase misiuni internaţionale şi au luat parte la acţiunile din teatrele de operaţiuni. "Mirage 2000 N au fost folosite în Kosovo şi în Bosnia, iar Mirage F1CT sînt utilizate în Africa. Mirage 2000D sînt dislocate în Afganistan. Aceste exerciţii pe care le facem sînt extrem de apropiate de realitate, de ceea ce se întîmlă în luptă", a declarat mr. Mercier. Timp de două săptămîni, avioanele de luptă vor survola poligonul de la Mălina unde vor executa o serie de exerciţii tactice. Numele aplicaţiei a fost dat de partea română şi se poate traduce ca "Vînător desăvîrşit" şi vrea să sugereze faptul că piloţii români şi cei francezi nu ratează niciodată ţintele.