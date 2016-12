„Cheeky Girls” se confruntă din nou cu falimentul

Surorile gemene din trupa „Cheeky Girls”, Monica şi Gabriela Irimia, se confruntă cu procedurile de faliment iniţiate împotriva lor de statul britanic, cîntăreţele fiind acuzate de neplata unor taxe în valoare de 60.000 de lire sterline (aprox. 69.000 de euro), potrivit financialdirector.co.uk. „Financial Director” citează publicaţia economică „Accountancy Age”, care susţine că firma britanică Louise Brittain of Baker Tilly ar putea fi aleasă ca executor legal pentru recuperarea acestor datorii. Firma urmează să analizeze veniturile obţinute de duo-ul „Cheeky Girls” din drepturile de autor şi din lansarea celui mai recent album, „In My Mind (Is A Different World - A Cheeky One)\" (2007), pentru a stabili o modalitate de plată a datoriilor.

În aprilie, a avut loc prima audiere în acest caz, la care a fost prezentă Margit Irimia, mama şi, totodată, managerul gemenelor Monica şi Gabriela Irimia. Următoarea înfăţişare va avea loc la începutul lunii iunie. Agentul de presă al trupei „Cheeky Girls” nu a oferit niciun comentariu înainte de publicarea acestor informaţii în „Accountancy Age”. În august 2007, presa britanică indica faptul că gemenele originare din România riscă falimentul, pentru că datorau o sumă, care nu a fost făcută publică, departamentului de taxe şi impozite din Marea Britanie. Monica şi Gabriela Irimia au dat atunci vina pe fosta lor companie de înregistrări, Telstar, care, între timp, se desfiinţase, pentru situaţia lor financiară, declarînd că aceasta le datora 3,2 milioane de euro. Fetele au semnat un contract cu Telstar în 2003, primind un avans de 58.500 de euro. Compania de înregistrări, printre ai cărei clienţi s-au numărat şi Craig David şi Victoria Beckham, a fost ulterior desfiinţată.

Gabriela şi Monica Irimia, adică trupa „Cheeky Girls”, s-au mutat în Marea Britanie în 2002 şi au devenit celebre după ce au participat la concursul de televiziune „Popstars: The Rivals\". Melodia de debut, „Cheeky Song (Touch My Bum)\", a devenit rapid un hit şi s-a vîndut în 1,2 milioane de copii în lumea întreagă.