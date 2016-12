Cheeky Girls, din nou la „Britain\'s Got Talent\"

Gemenele Monica şi Gabriela Irimia, membrele trupei Cheeky Girls, s-au prezentat recent la preselecţia pentru emisiunea de televiziune „Britain\'s Got Talent\", dar nu în calitate de soliste, ci de…dansatoare. În vârstă de 27 de ani, cele două românce, celebre în Anglia după ce au participat la emisiunea Popstars the Rivals, în urmă cu patru ani, au interpretat de această dată un dans, considerat, în mod răutăcios, de tabloidul britanic The Sun, drept „ciudat\". Ele au dansat împreună cu vărul lor, Darius. Potrivit unei surse a publicaţiei britanice infiltrată printre cei 3.000 de concurenţi prezenţi la aceste audiţii, „Monica şi Gabriela reprezintă cu adevărat primele gemene celebre din reality show, ele au apărut cu mult timp înainte de fraţii Jedward.(…) Au sosit la audiţiile de ieri extrem de sigure pe ele. Erau foarte încântate că vor apărea în această emisiune şi vorbeau despre ce urmau să facă în etapa următoare, dacă vor fi selecţionate\". Conform aceloraşi declaraţii, prestaţia gemenelor românce i-a făcut însă pe membrii juriului, Amanda Holden, Simon Cowell şi Piers Morgan, „să ridice din sprâncene\". Spectatorul a adăugat: „A existat o mare lipsă de talent. Nivelul concurenţilor a fost atât de scăzut încât nu m-aş mira dacă Cheeky Girls se vor califica mai departe\". Printre „rivalii” englezi ai gemenelor s-a aflat un bărbat ce a încercat să coordoneze o cursă de melci pe scenă, iar „talentul\" altuia a constat într-o serie lungă de râgâituri.

Gemenele Irimia s-au mutat în Anglia la vârsta de 19 ani. Single-ul lor intitulat „The Cheeky Girls (Touch My Bum)\" a ajuns pe poziţia a doua în topurile britanice, în decembrie 2002, în ciuda faptului că a fost desemnată drept „cea mai proastă piesă pop din toate timpurile\", în urma unui sondaj organizat de postul britanic Channel 4. În ciuda simţului critic al britanicilor, discul lor single s-a vândut în nu mai puţin de 1,2 milioane de copii, mare parte fiind comercializat chiar în ţara lor adoptivă.