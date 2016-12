“Cheia pentru rezolvarea crizei, agricultura şi crearea de locuri de muncă”

Candidatul PSD la Preşedinţie, Mircea Geoană, s-a întîlnit, la sfîrşitul săptămînii trecute, cu fermierii din Piatra Şoimului, judeţul Neamţ. El le-a spus acestora că există o cheie pentru rezolvarea crizei, iar aceasta este agricultura şi “crearea de locuri de muncă”. Geoană a susţinut că proiectul său de preşedinte pune agricultura pe primele locuri în ceea ce priveşte motoarele de ieşire din criză: “Trebuie să aducem mai multe produse româneşti, mai bune şi mai ieftine, pe mesele românilor dar şi în supermarketurile din străinătate”. El a declarat că alegerile prezidenţiale din acest an trebuie cîştigate pentru modernizarea României: “Această modernizarea trebuie să înceapă şi din mediul rural, unde fiecare sat să dispună de o şcoală, un dispensar sau cămin cultural. Cred într-o singură Românie şi pentru acest lucru românii trebuie să fie uniţi”. Liderul social democrat este de părere că femeile casnice, care au ajuns la vîrsta pensionării, ar trebui să primească un minim ajutor social: “Această măsură urmează a fi inclusă într-o lege a pensiilor care să ofere mai multă echitate şi să-i ajute pe cei cu venituri mai mici”. Altă prioritate pe care Geoană o are, după ce cîştigă mandatul de preşedinte, este atragerea a cît mai multor fonduri europene din cele 13 miliarde de euro puse la dispoziţie de Uniunea Europeană pentru proiectele de dezvoltare rurală: “Vreau să profit de relaţiile bune pe care le am pe plan internaţional pentru a aduce mai mulţi bani din străinătate, pentru investiţii care să păstreze şi să ajute la infiinţarea unor noi locuri de muncă”.