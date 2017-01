Cheile caselor construite cu fonduri europene au ajuns la beneficiari

Opt familii de romi din oraşul Hârşova au primit, ieri, cheile de la casele construite de Primărie în cadrul unui proiect european, realizat prin Phare 2006, în valoare de 1,2 milioane de lei. Primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag, a declarat că, în urma tragerii la sorţi, au fost stabilite casele care vor fi repartizate celor opt familii. “Pentru a nu exista discuţii în ceea ce priveşte repartizarea, am decis ca fiecare familie să tragă la sorţi casa pe care o va primi. Astfel, patru din cele opt familii care s-au încadrat perfect au tras la sorti pentru două case cu câte trei camere şi două case cu câte două camere. Celelalte patru familii au tras la sorţi celelalte patru case, două de trei camere şi două cu câte două camere. Totul a fost cât se poate de transparent”, a declarat Nădrag. Familiile care se vor muta în noile locuinţe au fost alese în urma unor anchete sociale în care s-a ţinut cont de numărul de copii sau de veniturile familiilor. Din comisia care a selectat familiile au făcut parte angajaţi ai Primăriei, ai Direcţiei de Asistenţă Socială şi consilieri locali. După tragerea la sorţi de ieri, cele opt familii de romi au primit de la primarul oraşului cheile caselor. “Singurul lucru pe care îl mai au de făcut este să semneze contractul, în baza căruia să poată apoi să se branşeze la reţeaua de apă şi cea de electricitate. Din discuţiile pe care le-am avut cu ei, am înţeles că branşarea la reţeaua electrică este destul de scumpă, motiv pentru care am decis ca primăria să suporte o parte din cheltuieli, urmând să stabilim acest cuantum”, a declarat Nădrag. Beneficiarii celor opt case au fost destul de entuziasmaţi şi de emoţionaţi la primirea cheilor. “Trebuie să îi mulţumim primarului că a reuşit să ducă la îndeplinire acest proiect. Fără ajutorul de la autoritatea locală nu am fi reuşit niciodată să avem asemenea locuinţe”, a declarat unul dintre beneficiari, Giani Mercan. Conform proiectului, timp de cinci ani, cele opt familii vor fi monitorizate pentru respectarea prevederilor contractuale. După perioada monitorizării, cele opt case devin proprietatea familiilor beneficiare.