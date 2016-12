Cheile Dobrogei, un paradis ”aruncat la gunoi” de români Atenție unde lăsați deșeurile: va ploua cu amenzi!

13:27:50 / 11 Aprilie 2015

OK

După plecarea lor, o săptămână întreagă am strâns sute de saci cu deșeuri”...... ”Cei care au venit în zona noastră să se distreze au refuzat să plătească taxa de campare, iar unii chiar erau în stare să-i ia la bătaie pe angajaţii Primăriei”, a afirmat edilul.......OK OK DA POLITIA ROMANESCA STATEA LA CAFELE IN SEDIU?!?