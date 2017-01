Cheloo nu... hibernează!

„Dacă eram poliţist, nu-mi asumam niciun risc/ Infractorii cotizau la mine, ca la Fisc/ (...) Dacă eram chirurg, uitam în tine/ Ceasul meu cu cuc, patentul şi-un cuţit de pâine”. Iată însă că ce nu poate face Cheloo, solistul trupei Paraziţii, decât în versuri, reuşesc în realitate mulţi funcţionari din Constanţa. Cunoscuta piesă underground „Dacă eram..”, din care au fost desprinse versurile amintite, apărută în 2003, pe albumul „Sindromul Tourette\", va putea fi ascultată în variantă remixată, în această iarnă. Pentru că sărbătorile şi mai ales... noua sa iubită se pare că îl inspiră pe Cheloo, el şi-a lansat, în decembrie, un canal oficial pe site-ul YouTube, care îi poartă numele de scenă.

Având un generos umor negru, în luna cadourilor, Cheloo nu i-a uitat nici pe cei care-l indispun. Supărat că Spike şi Guess Who au o atitudine lipsită de respect, după ce i-a ajutat să devină celebri, Cheloo a găsit o modalitate inedită să se… „răzbune”. Astfel, numele celor doi rapperi „mititei” apar inscripţionate pe cruci de lemn în noul videoclip ce ilustrează piesa „We Don`t Care, We Don\'t Give a Fuck”, semnată Markone1 feat. Cheloo. Printre cei ce care au mai „beneficiat” de câte o cruce au fost „Mini Moga”, Connect-R - „Mort fără pene”, Spike- „... dezosată”, Guess Who - la „Locu’ potrivit” şi Grasu XXS - „Mort de foame”.