Chelsea Clinton ar câștiga 75.000 de dolari pentru fiecare discurs

Chelsea Clinton, fiica fostului președinte american Bill Clinton și a fostului secretar de stat Hillary Clinton, ține discursuri plătite, la fel ca și părinții ei, și pentru fiecare intervenție ar primi 75.000 dolari, informează miercuri USA Today. Purtătorul ei de cuvânt, Kamyl Bazbaz, a declarat pentru The New York Times că toate angajamentele sale de discursuri plătite "sunt în numele Fundației Clinton și că 100% din taxele percepute sunt remise direct fundației". Bill Clinton a câștigat mai mult de 100 milioane dolari din discursuri plătite de când a părăsit Casa Albă, în 2001, până în ianuarie 2013, potrivit CNN. În ceea ce o privește pe Hillary, ea a încasat 200.000 dolari per discurs de când a demisionat din funcția de secretar de stat, anul trecut. Cei trei membri ai familiei Clinton au ținut și discursuri fără plată. Hillary Clinton, care a fost criticată pentru că a ținut discursuri contra cost la universități, a declarat recent pentru ABC News că banii pe care i-a încasat pentru aceste prestații au mers la Fundația Clinton. Chelsea Clinton este vicepreședinte a Fundației Clinton, unde lucrează pentru a îmbunătăți "sănătatea în țară și la nivel global, crearea de oportunități de servicii, precum și întărirea următoarei generații de lideri", potrivit biografiei ei. Ea ar fi câștigat 600.000 dolari pe an în calitate de corespondent special pentru NBC News, potrivit Politico, dar recent a modificat contractul, cu prelungire în fiecare lună. Taxa pentru discursurile fiicei soților Clinton pare să fie mai mare decât cea percepută de Jeb Bush, Colin Powell și Madeleine Albright, potrivit The New York Times. Bush, fostul guvernator de Florida, câștigă aproximativ 50.000 de dolari pe discurs. Powell și Albright, ambii foști secretari de stat, câștigă și ei 'în medie 50.000 dolari' pe alocuțiune.