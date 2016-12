Chelsea Clinton, optimistă până la capăt

Fiica fostului preşedinte american şi a actualei şefe a diplomaţiei SUA s-a referit, în cadrul Clinton Global Initiative, forum referitor la societatea civilă organizat la New York, în fiecare an, de tatăl său, la gena optimismului pe care o posedă. Referindu-se la un recent studiu ştiinţific care a scos în evidenţă gena optimismului, Chelsea Clinton, în vârstă de 32 de ani, a afirmat: ”Fără îndoială, am această genă”.

Foarte protejată de părinţii săi în trecut, Chelsea capătă din ce în ce mai multă greutate în viaţa publică şi a jucat un rol de frunte cu ocazia dezbaterilor de la Clinton Global Initiative referitoare la ”Motivul de a fi optimist în secolul XXl”. Printre cei prezenţi la discuţii s-au aflat actorul Michael Douglas şi Christine Quinn, membră a Partidului Democrat pe care observatorii o consideră viitorul primar al New York-ului. ”Îmi asum mai multe responsabilităţi”, a mărturisit Chelsea Clinton în cursul unui interviu acordat cunoscutului jurnalist Charlie Rose. Însă nu a precizat dacă doreşte să se angajeze într-o carieră politică, după modelul părinţilor săi. ”Nu am un mare proiect, sunt deschisă oricărei propuneri”, a recunoscut aceasta. În luna august, Chelsea Clinton a declarat în cursul unui interviu că nu ştie dacă îşi va dori vreodată să se implice în politică.

Căsătorită din 2010, Chelsea Clinton îşi pregăteşte doctoratul în relaţii internaţionale şi contribuie în calitate de ziaristă la informaţiile televizate ale canalului NBC. De asemenea, este prezentă la activităţile organizate de fundaţia tatălui său şi este titular de curs la universitatea Columbia din New York.